Gemma Galgani è uno dei volti più famosi di Uomini e Donne. Di certo, la dama del trono over deve la propria fama per le sue avventure amorose

Non c’è nulla da fare, la protagonista di Uomini e Donne è sempre lei. Un forte dualismo con Tina Cipollari, ma Gemma è sempre al centro delle attenzioni. La formosa opinionista è celebre per i continui litigi con lei, ma quantomeno dal punto di vista sentimentale sembra appagata. Invece, la Galgani è alle prese con continui tormenti amorosi e passa da una storia all’altra sperando di trovare la persona giusta per la sua vita.

Non si arrende all’alba dei suoi 70 anni e continua imperterrita, mostrando comunque coraggio e passione per la vita. In effetti, il suo essere un po’ bambina ha di fatto conquistato il pubblico. La “Dama di Torino” ha avuto molte storie, ma le più importanti riguardano Ennio e successivamente Giorgio. Mentre con Manetti ci sono ancora screzi e frecciate a distanza dopo anni, per quanto riguarda Ennio bisogna dire che le sue tracce si sono perse. Il pubblico si chiede che fine ha fatto. Per Giorgio, elegante e più giovane di lei, Gemma perse la testa. Arrivò a cambiare persino look.

Gemma Galgani e la sua prima grande storia d’amore: che fine ha fatto il suo ex

Tuttavia i due non sono mai usciti insieme dallo studio. Giorgio, con apprezzabile onestà, disse di non essere innamorato di lei. Intanto Gemma aveva amato anche il buon Ennio Zingarelli, più grande di età rispetto al “Gabbiano” e addirittura di Gemma. In qusto caso la coppia è riuscita a uscire insieme dallo studio e a intraprendere una storia d’amore. Addirittura fu organizzata una vera e propria festa di fidanzamento, con tanto di invitati vip come Tina Cipollari, Gianni Sperti, e Rudy Zerbi, che fece perfino l’inviato.

Si parlò tranquillamente di matrimonio, ma non se n’è fatto più nulla e i due si sono lasciati. Gemma è ovviamente tornata al suo posto in trasmissione, mentre Ennio è uscito dal “giro”. Addirittura venne fuori una voce (ma fu un equivoco in base a una battuta di Tina) che fosse morto, ma per fortuna non è cosi. Tuttavia Ennio è scomparso dalla televisione, non utilizza i social e di fatto è scomparso dalla circolazione.