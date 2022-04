“Mi ha incastrato”: ex vippone cade nella trappola e svela tutto

Nonostante le luci della Casa del Gf Vip 6 si siano ormai spente, da qualche settimana, i riflettori sul vippone e ed altri ex sono constantemente accesi

Il Grande Fratello, ormai, è stato archiviato. La finale del mese scorso è ormai un ricordo. E mentre la vincitrice Jessica Selassié si gode la sua vittoria e tenta la scalata nel mondo della televisione, altri protagonisti del reality continuano a far parlare di sé anche molte settimane dopo la fine dello show. Ovviamente, tra coloro che hanno animato il Gf Vip ci sono Alex Belli e Delia Duran. Marito e moglie protagonisti del “triangolo” con la vippona Soleil Sorge e tutte le conseguenze che i fan del programma conoscono bene.

Strascichi che ancora tornano, anche perché alcuni di questi personaggi continuano a presenziare in reality e show. Di volta in volta aggiungono nuovi particolari. Stavolta, però, la nuova notizia “boom” è stata lanciata da Deianira Marzano, la famosa blogger e influencer esperta di gossip. Con una storia (che potete vedere sotto) ha reso noto che Alex e Delia si sarebbero organizzati per dare vita a una finta vicenda di gossip che riguardava Antonio Medugno (anche lui ex concorrente) ma di cui lui non era a conoscenza.

Il vippone annuncia un tentato raggiro: scoppia la bufera

Una vicenda piuttosto strana. E’ intervenuto poi lo stesso Antonio che ha provato a fare chiarezza: “Ragazzi ho appena visto la storia di Deianira e vi spiego come sono andate le cose – ha scritto sul social network – ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere al centro di Milano e mi dà appuntamento fuori da un parrucchiere. Vado lì e c’è soltanto Delia, ma lui no. Chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere e nulla, alla fine si era organizzata una paparazzata (ossia delle foto rubate) tra e me e Delia.

Alla fine non c’è stato niente neanche questa volta e nulla. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro – ha concluso il ragazzo – mi aveva avvertito di tutto questo”. Insomma, un vero e proprio tentativo di raggiro? Dopo poco tempo è arrivata anche la risposta di Alex, che su Twitter (prima ironizzando e poi usando parole forti con tanto di parolacce) ha di fatto smentito la ricostruzione dell’amico.

Caro il mio TIK!! Ringrazia il cielo che per sbaglio dal mio parrucchiere ti hanno scattato dei Paparazzi!! Ma controlla bene la didascalia perché non vorrei che con la foto sgranata pensassero fossi ancora Io!! 😜😂#alexbelli — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 31, 2022