Isola dei Famosi 2022, arriva il primo clamoroso ritiro: choc sul web

Isola dei Famosi 2022: clamoroso abbandono tra i naufraghi. Uno dei concorrenti avrebbe già lasciato l’Honduras e starebbe rientrando in Italia.

Primo, clamoroso colpo di scena all’Isola dei Famosi 2022. Dopo soli dieci giorni dalla partenza, il reality di Ilary Blasi deve rinunciare già ad una concorrente e non per il volere del pubblico. Secondo un’indiscrezione esclusiva riportata da Giuseppe Porro, infatti, ci sarebbe già il primo ritiro.

L’ufficialità sul ritiro dall’Isola dei Famosi 2022 ancora non c’è, ma pare che il concorrente che avrebbe abbandonato il reality abbia già lasciato l’Honduras e starebbe tornando in Italia.

Isola dei Famosi 2022, c’è il primo ritiro? Ecco il concorrente che avrebbe abbandonato l’Honduras

Chi è il concorrente che dopo pochi giorni dall’arrivo sulla spiaggia dell’Honduras ha lasciato l’Isola dei Famosi 2022? Secondo l’indiscrezione esclusiva riportata da Giuseppe Porro, ad aver abbandonato il reality sarebbe Patrizia Bonetti. L’ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe ritirata in seguito ad alcune ustioni riportate durante la prova del fuoco affrontata per sfidarsi con Roberta Morise che ha poi vinto.

La puntata successiva alla prova del fuoco, Ilary Blasi aveva spiegato i motivi dell’assenza di Patrizia Bonetti tra i naufraghi.

“Come vedete adesso manca qualcuno. Ho una comunicazione importante per voi. Tra i naufraghi manca Patrizia Bonetti, che la scorsa puntata si è battuta con la prova del fuoco superando i suoi limiti. Si è scottata, però mi dicono che sta bene e per precauzione la teniamo sotto osservazione in infermeria, ma lei non vede l’ora di tornare lì da voi. Quindi tutto ok“.

A quanto pare, però, la situazione non sarebbe rientrata. Secondo quanto riportato da Giuseppe Porro, infatti, Patrizia Bonetti starebbe già rientrando in Italia dopo essersi ritirata. L’indiscrezione che sta circolando non è stata ufficializzata dall’Isola che tornerà in onda lunedì 4 aprile con la quinta puntata. Sarà l’occasione per Ilary Blasi, protagonista di un amaro sfogo, per confermare o smentire l’indiscrezione? Qualora, inoltre, il ritiro della Bonetti dovesse essere ufficializzato, In Honduras, nelle prossime settimane, potrebbe sbarcare un nuovo concorrente.

Chi, invece, ha ufficialmente lasciato l’Isola è Antonio Zequila che è il primo eliminato ufficiale dopo aver perso la sfida al televoto flash contro Floriana Secondi con la quale, inizialmente, ha formato una coppia di gioco. Coppia che è stata scelta dopo la sconfitta al televoto contro la coppia formata da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro che non riescono ad andare d’accordo con gli altri concorrenti, ma che sono sempre più amati dal pubblico.