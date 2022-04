Oroscopo 2 aprile 2022: top per i Pesci, un vero flop per l’Ariete!

Altro giorno, altro giro con l’Oroscopo di Instanews! Il transito protagonista della giornata è la Congiunzione Sole-Mercurio, una condizione molto particolare che deve essere analizzata per tutti i segni dello Zodiaco. I 3 fortunati vivranno una giornata intensa, e non lo sono da meno gli altri.

Diciamo che quello che non dobbiamo dimenticare, è che l’Oroscopo non è pari ad un oracolo assolutamente veritiero, ma è tutt’altro. I consigli e le previsioni del giorno forniscono uno spaccato dei movimenti di Astri e Stelle che possono condizionare le azioni e i pensieri delle Case Celesti, ma fino ad un certo punto. Si deve essere pronti ad agire per cogliere appieno i propri sogni, ma con la giusta energia.

Parlando di energia non si sbaglia, perché è la protagonista dell’Oroscopo! Marzo è finito, ma lascia uno strascico non poco rilevante. Infatti, se l’anno è iniziato con la riflessione, poi a febbraio è proseguito con la chiarezza, e l’ultimo mese ha concluso la sua corsa con l’azione, cosa succede ad aprile?

Succede che ci sarà il pieno delle energie per i segni dello Zodiaco, specialmente per raggiungere tutti quegli obiettivi fortemente analizzati e definiti nel resto degli altri periodi. Complice la Congiunzione Sole-Mercurio!

Il transito è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento che vede i due soggetti interessati, posti alla stessa distanza rispetto un punto, in questo caso il potente Ariete, che nonostante la condizione favorevole, è l’ultimo!

Questo per dimostrare quanto nel percorso dei segni, non c’entri solo la fortuna, ma le decisioni concrete. Ottimismo ed energia devono confluire nel migliore dei modi verso l’orizzonte delle aspirazioni nel quale si crede, e non tutti riusciranno nell’intento.

I fortunati e gli sfortunati avranno a che fare con una spinta nella sfera intellettuale di una certa importanza, quindi idee e rivoluzioni interiori saranno al top!

Oroscopo: magnifico cielo per i Pesci!

Partiamo con le previsioni per questi tre segni così imprevedibili: Pesci, Toro e Scorpione! Rispettivamente tre segni d’acqua, terra e ancora acqua, i quali con le loro energie riusciranno a tenere testa a grandi progetti. Perché la creatività, la concretezza e l’arguzia, li renderanno dei veri campioni. Se sei dei Gemelli sei il prossimo e devi approfondire alcuni elementi del tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal segno dei Pesci, il più mistico che ci sia. E’ un periodo di evoluzioni, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Prendi le occasioni al volo e non avere paura di dimostrarti per quello che sei, perché sei forte. In amore tutto procede tranquillo. Consigli: la potenza della Congiunzione unita alla tua sbalorditiva creatività daranno grandi frutti, è il tuo momento.

Passiamo al concreto dello Zodiaco, il Toro. Stai vivendo le montagne russe per ora, da primo a ultimo e così via, del resto è difficile per te vivere il cambiamento. Non che tu non ne sia capace, ma spesso ti perdi in un bicchiere d’acqua. In amore aspettati situazioni romantiche, mentre al lavoro credi di più in te stesso. Consigli: il transito ti darà poca energia, trova delle basi solide per costruire il tuo castello.

Che dire dello Scorpione? Intelligente e sicuro di sé, non ti manca nulla per emergere al lavoro, ed ottenere un po’ di tranquillità nella sfera amorosa. Come per l’amico qui sopra, il moto in corso non ti tocca molto, ma tu saprai cogliere bene le carte in gioco e utilizzerai le migliori. Consigli: riposati quando è possibile, soprattutto approfittane.

Caro Ariete, ti conviene fare un passo indietro!

Troppe delusioni e stress per questa triade: Capricorno, Leone e Ariete! Tre segni di terra, fuoco e ancora fuoco, dove avete messo la testa per ora? La vita deve essere vissuta con energia, e questa a voi non manca, infatti il problema è riuscire a contenere le vostre emozioni e pulsioni. Ecco qualche dritta. Se sei del Sagittario segui nella classifica e devi conoscere assolutamente delle previsioni che ti riguardano.

Iniziamo dal Capricorno, organizzato come sempre, ma questa volta hai toppato. Non colpevolizzarti, non c’entrano le tue capacità, ma quanto l’approccio che poni nelle relazioni. Che si tratti di lavoro o amore, sei sempre vero, ma qualche volta dovresti imparare ad essere flessibile. Consigli: la Congiunzione non ti regala molta energia, e forse è un bene, perché non puoi insistere in tutto ciò che ti accade, impara a lasciare andare quello che non puoi controllare.

Passiamo al Re dello Zodiaco, il Leone. Di certo, se ci sono due cose che non ti mancano sono le energie e i crolli emotivi, ed in questo caso la tua potenza è in rotta di collisione. Il Transito è una grande fonte dalla quale potrai attingere, ma devi farlo nel modo giusto. Amore e lavoro non sono avversi, ma devi essere più tranquillo. Consigli: se puoi, passa del tempo in totale relax, è fondamentale.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno lottatore per eccellenza, l’Ariete. Tenace, energico e con il fuoco dentro, in questo caso non c’entrano i successi in amore o lavoro, vedi le cose con un’ottica troppo pessimista. Il moto è nel tuo segno, dovresti sfruttare al massimo la brillantezza del momento, ma c’è qualcosa che ti fa soffrire. Consigli: non perdere le speranze, rimboccati le maniche, sei un guerriero, e lo sai.