Test ragionamento: risolvi il mistero della Formula Uno

La Formula Uno è uno degli sport più seguiti al mondo. Il test di oggi ti permetterà di fare i conti con un vero e proprio mistero

Oggi vogliamo fare un regalo agli appassionati di motori, e non solo. Questo test è adatto a chiunque voglia mettere alla prova le proprie capacità di immaginare una situazione potenzialmente reale e trovare una soluzione. Non tutti sono riusciti a dare la risposta corretta, ingannati da alcuni dettagli inseriti nel quesito proprio per indurre l’utente in errore.

L’immagine in alto riguarda un sorpasso ed è proprio questo l’argomento del test di oggi. Ecco la situazione che dovrai immaginare: sei un pilota di Formula Uno e sei nel bel mezzo di un Gran Premio. La tua auto è molto performante e, dopo il pit-stop, inizia la tua rimonta. In questo momento hai appena superato il secondo in classifica. In quale posizione sei adesso?

Affinché il test sia valido, è necessario che tu dia una risposta in pochi secondi, senza pensarci troppo. Dovrai affidarti al tuo istinto, fornendo la risposta corretta. Qualora non dovessi riuscire a rispondere o volessi semplicemente capire se hai indovinato, avrai la possibilità di accedere alla soluzione del test. Ti basterà scorrere il testo verso il basso, buon proseguimento.

La soluzione del test

Il test di oggi non è molto difficile ma potrebbe trarre in inganno quelli più distratti. Dietro una domanda all’apparenza semplice si nasconde un trabocchetto. Speriamo vivamente che tu non ci sia cascato! Qualora fosse andata in questo modo, non ti preoccupare, non c’è nulla che non vada in te. Hai soltanto bisogno di fare pratica con questo genere di test di logica e ragionamento.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, permettendogli di rilassarsi per qualche minuto prima di rituffarsi nel proprio lavoro o nelle loro attività quotidiane. Molte persone riescono a trovare un grosso beneficio attraverso questo genere di test perché mantengono la mente sempre attiva.

Ma veniamo alla soluzione del test: chi ha sbagliato, è stato ingannato dalla sequenzialità del testo. Dopo il secondo c’è sempre il primo. Ma non era questa la risposta corretta: se hai appena effettuato un sorpasso, superando il secondo in classifica, vuol dire che adesso hai preso la sua posizione. Quindi tu sei il secondo in classifica, mentre il primo è ancora davanti a te.