Il Principe Harry è rimasto solo, colpa di Meghan Markle?

Il Principe Harry ha abbandonato tutte le sue amicizie negli ultimi anni. Perché? Pare ci sia lo zampino della Duchessa di Sussex

Le voci sui malesseri di Harry si rincorrono da tempo ormai. Da quando è andato via dalla Gran Bretagna, ciclicamente arrivano notizie sul suo stato d’animo. All’apparenza, il Principe Harry sembra sorridente ogni volta che partecipa ad eventi in pubblico. Pare che, a differenza delle apparenze, il suo umore sia sempre peggiore e la lontananza dalla sua famiglia non lo aiuterebbe per niente.

Da oltre due anni, infatti, i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente in California. Da quando hanno abbandonato la Royal Family, hanno perso anche la paga mensile e la scorta reale. Ma sembra che il Principe Harry stia soffrendo per un altro motivo: la lontananza dai suoi migliori amici. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito, sembra proprio che la colpevole sia Meghan Markle. Sarà veramente così o si tratta delle solite cattiverie sull’ex attrice statunitense?

Harry, l’elenco degli amici perduti è lungo

Secondo Jack Whitehall, comico britannico molto famoso anche negli Stati Uniti, Harry e Meghan lo avrebbero allontanato definitivamente dalle loro vite diversi anni fa. Eppure, come ha raccontato al Daily Mail, era molto amico del secondogenito di Carlo sin dai tempi dell’infanzia. L’attore non è stato nemmeno invitato al matrimonio dei Sussex nel 2018. Ma l’elenco delle amicizie che Harry avrebbe perso in questi anni è molto lungo.

Il Daily Mail ha descritto anche la fine del rapporto tra il Duca di Sussex ed il campione Usain Bolt. Il velocista ha raccontato di non aver avuto più contatti con il suo amico da quando Meghan Markle è entrata nella sua vita. Tom Inskip, compagno di classe di Harry ad Eton, ha raccontato di non aver partecipato alla festa del matrimonio di quello che, ai tempi dell’università, era stato il suo migliore amico. Con tanto di foto scandalose sui giornali di tutto il mondo in una notte a Las Vegas di molti anni fa.

Secondo molte fonti provenienti dall’Inghilterra, Meghan Markle avrebbe impedito al marito di continuare le amicizie infruttuose, preferendo rapporti con persone più potenti, come Michelle Obama, Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres. Forse è per questo che, alcuni mesi fa, girava la voce su una possibile separazione tra i Sussex. Meglio frequentare vip che vecchi amici, dunque. Almeno così sembra. Non sapremo mai se Harry ha allontanato queste persone su richiesta della moglie o di sua spontanea volontà. Ma il dubbio resta.