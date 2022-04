Ex vippone perde la testa dopo il GF Vip: spunta il retroscena choc

Spunta il retroscena choc: ex vippone perde la testa dopo il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è finito da più di due settimane, ma si continua a parlare di questa lunghissima edizione.

Tutt’ora escono retroscena inediti avvenuti fuori e dentro la Casa.

Proprio negli ultimi giorni, esce una notizia choc su un ex gieffino. Questo ha perso la testa dopo la conclusione del reality show, ma vediamo insieme per quale motivo

Il retroscena choc: Barù perde la testa dopo il GF Vip

Barù è un cuoco di famiglia nobile, nonché nipote di Costantino della Gherardesca. Arrivato terzo al Grande Fratello Vip, l’uomo è contento e soddisfatto del suo percorso, anche se non vede l’ora di correre al mare. Ma ecco che spunta un retroscena choc.

Torniamo indietro alla sera della finale del GF Vip. Barù perde la testa contro la Iena, Stefano Corti.

Quest’ultimo è l’inviato del programma di Italia Uno che si occupa degli scherzi per il programma.

A rivelare il retroscena è Chi Magazine attraverso la rubrica Pillole di Gossip. La Iena e Barù si sono incontrati in un hotel noto di Roma, dove pernottava sia l’ex gieffino, ma anche Alex Belli.

Stefano arriva in albergo per fare uno scherzo proprio all’attore, ma Barù crede che sia proprio lui la vittima.

Il cuoco, che si trovava in compagnia di una donna misteriosa, perde la testa e si innervosisce appena vede Corti.

Alfonso Signorini, direttore di Chi, rivela quanto è accaduto in hotel: “Non stuzzicate il Barù che… dorme. Dopo la finale del GF Vip, in hotel, l’inviato de Le Iene, Stefano Corti, si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che la Iena avesse programmato uno scherzo contro di lui” racconta il conduttore e svela il retroscena: “Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli“.

Stefano era entrato in albergo e aveva come vittima l’attore. Infatti, qualche settimana fa La Iena ha mandato in diretta nel programma il suo scherzo ad Alex Belli e Delia Duran, che svela tutta la verità sul rapporto con suo marito.

I due volevano passare una notte di passione dopo sei mesi distanti, ma prontamente Corti appena sentiva un rumore sospetto, correva a bussare alla loro porta fermando gli ormoni.

Tutto bene quel che finisce bene. Barù, dopo il GF Vip, perde la testa, ma è riuscito a placarsi dopo poco. Abbiamo capito che il nipote di Costantino Della Gherardesca non reagisce per niente bene agli scherzi