Test: scegli un elefante e scopri quale consiglio nascosto ha da darti

Scegli un elefante e scopri quale consiglio ha da darti con questo coloratissimo test

L’elefante è un simbolo dalle mille sfaccettature. Rappresenta sia la forza fisica che quella intellettuale, ma anche la saggezza, la memoria e la moderazione.

E’ anche un simbolo che nasconde nel suo significato la protezione, il gruppo, il senso della vita e della morte.

Questo animale, infatti, deve essere regalato e porta fortuna solo se ha la proboscide rivolta verso l’alto.

Ecco perché oggi ti proponiamo il test dell’elefante. Essendo un essere che ha tanti simboli nascosti, scegli quello che più ti piace e scopri quale consiglio segreto ha da darti. Ognuno è unico e fatto ad hoc per te.

Scopriamo le varie opzioni

Test dell’elefante: scegli quello che più ti attrae e leggi il consiglio segreto adatto a te

In questo test ti trovi di fronte a sei tipi diversi di elefante. Fai attenzione quando dovrai fare la scelta, perché questo animale ha un messaggio segreto per te.

Se ti piacciono i test, prova anche il test del cerchio.

Iniziamo a scoprirci!

1) Uno

Sei una vera e propria perfezionista. Hai delle tue idee che segui fermamente e sei anche un tipo responsabile. Sotto il tuo occhio, tutto è sotto controllo. Vuoi la perfezione e fai di tutto per ottenerla.

Diciamo che hai delle tue ossessioni precise, dei rituali che ti servono per sentirti in pace con te stessa.

Inoltre, sei anche una persona un po’ testarda, anche se odi ammetterlo.

Odi i cambiamenti e il consiglio per te è che dovresti riuscire a diventare un po’ più flessibile.

Accetta le novità e cerca di non auto sabotarti quando fai degli errori. Tutti sbagliano.

2) Due

Sei una persona intelligente e diciamolo, anche molto prudente. Non abbiamo di fronte a noi un cuor di leone, ecco.

Risulti piuttosto apatico, perché cerchi di resistere anche alle tue stesse emozioni.

La tua vita è il frutto di un grande schema fatto a tavolino e tutto ciò che non riguarda i tuoi piani, non merita la tua attenzione.

Cerca, invece, di aprire la tua mente. Scoprirai che puoi avere più di un interesse senza perdere di vista la tua strada madre. Lasciati andare!

3) Tre

Se hai fatto questa scelta allora se una persona sincera e assolutamente leale. I tuoi amici si fidano ciecamente di te e ami anche aiutarli come puoi. Sei sempre disponibile nel tirare su di morale un tuo caro che ha una giornata grigia.

Per i tuoi amici tu sei la loro priorità, ma cerca di farlo anche te. Ti dimentichi di prenderti cura di te stesso, perché appena hai del tempo libero arrivano i sensi di colpa. Anche se sei stanco dopo una lunga giornata, se ti arriva un messaggio da un tuo amico, corri ad aiutarlo, quando invece avresti bisogno di ricaricarti e godere della tua compagnia in solitudine.

4) Quattro

Sei una persona diplomatica e ami meditare. Cerchi di vivere la vita in equilibrio tra il mondo urbano e la natura.

Hai un temperamento tranquillo e pacato e perciò odi le discussioni e i litigi.

Devi, però imparare ad esporti e a parlare dei conflitti che vivi con le persone esterne. Per il tuo modo di fare, molte persone se ne approfittano prendendoti per fesso.

Non scappare dai problemi, ma affrontali. Una buona chiacchierata renderà tutto molto meno pesante e ostico.

Se vuoi conoscerti ancora di più fai anche il test della lettera per scoprire cosa cambiare di te per migliorarti.

5) Cinque

Tu sei una fonte di energia infinita. Vivace, allegro ed esuberante sono aggettivi che ti rispecchiano totalmente.

Ti piace andare all’avventura e conoscere nuovi posti, perché la vita è una e va vissuta.

Ami anche buttarti in esperienza profonde che ti aiutano nell’imparare a conoscerti. Tu vai proprio bene così e ti consigliamo di non smettere mai di essere curioso e vitale così come sei. Non perdere il bambino che c’è in te!

6) Sei

La tua scelta ci rivela che sei una persona altruista e sensibile. Le tue emozioni predominano la tua vita.

Sei unico nel tuo genere e molto onesto.

Accetti tutto a cuore aperto, sia il bene che il male. Preferisci soffrire piuttosto che evitare argomenti pesanti o allontanando i problemi.

Cerca, però, di dire più volte di no. Va bene essere disponibile, ma devi riuscire anche a scegliere. Non seguire la massa sennò perderai tutta la tua originalità