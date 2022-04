Uomini e Donne anticipazioni, clamoroso colpo di scena: torna proprio Lui!

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno lasciato gli utenti del web con il fiato sospeso: il cavaliere ha fatto il suo ritorno al programma di successo di Maria De Filippi su canale 5.

Uomini e Donne sa come tenere i fedeli telespettatori di canale 5 incollati al piccolo schermo e anche quando non va in onda su canale 5, come in questo caso per la consueta pausa durante il weekend, tiene comunque l’attenzione alta su di sé.

Nelle scorse ore, come riportato dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver, negli studi Elios sono stati registrati nuovi appuntamenti del dating show di Maria De Filippi e come al solito non mancano i colpi di scena.

Oltre alle dame, cavalieri e tronisti di questa stagione, il pubblico in studio ha potuto assistere al ritorno di uno dei protagonisti più amati e discussi del Trono Over, che è prono a partecipare alla trasmissione per la terza volta nella speranza di riuscire a trovare l’amore della sua vita.

A Uomini e Donne è tornato lui e questo ritorno non passerà di certo inosservato: ecco di chi stiamo parlando!

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi richiama lui!

Uomini e Donne sa bene come accendere le dinamiche tra i suoi protagonisti e per questo motivo, proprio perchè durante il corso di queste ultime settimane è stato nominato svariate volte, non poteva non mancare il suo ritorno al centro studio. Ovviamente stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano.

Il bel cavaliere ha fatto ritorno agli studi Elios di Roma nella speranza di riuscire a trovare la donna della sua vita e non è mancata una certa emozione da parte della sua ex storica, che ha avuto modo di assistere al 2 di picche di Alessandro Vicinanza, con cui ha scelto di ballare poco dopo il ritorno.

Manco a dirlo in molti si sono convinti che ci sarà l’ennesimo ritorno di fiamma tra Riccardo e Ida, ma non è affatto detto che ciò avvenga considerato come si sono lasciati l’ultima volta che si sono rivisti al centro studio di Uomini e Donne, ma soltanto il tempo potrà rispondere a questa domanda.