Manila Nazzaro ammette tutto dopo il GF Vip: inattesa confessione

L’inattesa confessione della vippona: Manila Nazzaro ammette tutto dopo il GF Vip

Manila Nazzaro è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip durante la semifinale. L’ex Miss Italia è corsa subito dal suo compagno Lorenzo Amoruso e i suoi due figli.

L’ex gieffina ha anche ripreso la sua vita lavorativa in mano. Manila lavora in radio come co-conduttrice su RTL 102,5. Insomma, ne ha veramente da fare e disfare.

Solo dopo due settimana nella vita reale è riuscita a fare una piccola gita fuori porta con la sua famiglia nei pressi di Prato.

Ma Manila ha trovato il tempo anche per fare un’inattesa confessione. L’ex concorrente del GF Vip ammette tutto.

Scopriamo quanto ha metabolizzato e rivelato.

Manila Nazzaro è indaffaratissima. Tra i figli e il lavoro, l’ex concorrente è riuscita a ritagliarsi un momento per sé.

Ha metabolizzato e riflettuto su un pensiero. L’ex gieffina rivela una inattesa confessione.

L’ex Miss Italia, che svela un retroscena choc su Soleil Sorge, si trovava sul set come modella in compagnia della showgirl Aida Yespica. Si mostra sensuale e bella in compagnia dell’amica e collega.

Le sono arrivate nuove proposte di lavoro e non vede l’ora di rivelarle ai suoi fan.

Per questa bellissima giornata, Manila pubblica un paio di scatti sul suo profilo Instagram. Con un vestitino leopardato, uno scollo da paura e il tacco, la Nazzaro si presenta in splendida forma, ma è la didascalia che è sorprendente.

Chi, vedendo la foto, non direbbe che la vippona è una bellissima donna? Forse proprio Manila qualche mese fa.

Nella didascalia, l’inattesa confessione dell’ex concorrente del GF Vip. “Ho imparato ad amarmi così… piena di difetti, fragilità, anche qualche kg in più, gonfiori vari e mille acciacchi..” rivela Manila e conclude: “Ma chi se ne frega! Andiamo oltre e torno a circondarmi dei miei amori, di gentilezza e del vostro affetto“.

Immagino che l’ex Miss Italia, uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, abbia avuto un duro impatto con la realtà. Ogni concorrente vive in una bolla, ma è spiato da milioni di telespettatori che giudicano ed esprimono il loro pensiero.

Per ogni gieffino, l’incontro con il mondo reale è un terno al lotto: puoi essere piaciuto, odiato, amato, etc. e non lo sai se non attraverso il televoto o uscendo dal gioco.

Manila, nel suo percorso al GF Vip, ha vissuto due fasi e il pubblico può aver commentato ciò in modo positivo o meno.

Io credo che la Nazzaro sia uscita dalla Casa leggendo e ascoltando tutti i pareri, fino a quando non si è resa conto che l’importante è che lei si piaccia così come è. Impossibile piacere a tutti. Le sono servite qualche settimane, ma Manila rivela l’inaspettata, ma molto giusta, confessione