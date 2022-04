Isola dei Famosi 2022, altro che realtà: ecco tutto ciò che non si vede

L’Isola dei Famosi è il nuovo reality che sta dominando la scena televisiva di Mediaset. Lo si aspettava da un po’, ma nessuno si sarebbe immaginato dei colpi di scena in così poco tempo. Ecco la verità di quanto accaduto, saltano fuori delle informazioni inedite.

Parliamo di dettagli sconosciuti, proprio perché non sempre è evidente quello che c’è dietro un programma del genere. All’Isola dei Famosi senza dubbio ci sono delle telecamere pronte a registrare tutto quello che accade, ma in realtà c’è molto di più. In Honduras, a Caio Cochinos ne succedono di ogni, infatti l’evento improvviso è pronto dietro l’angolo a sconvolgere ritmi e programma televisivi. Anche perché si tratta anche di situazioni un po’ pericolose e non quotidiane.

Il programma è condotto dalla mitica Ilary Blasi, conduttrice che con il tempo è riuscita a conquistare il pubblico con la sua schiettezza e simpatia alla romana. Non si può nascondere la bravura della presentatrice, ma sono i naufraghi che partecipano al programma e si mettono in gioco.

Così, tra una chiacchiera e l’altra, possono venire fuori dei dettagli che non sempre vengono mostrati alle telecamere. Se fosse sempre così, le conseguenze sarebbero differenti, e il programma acquisirebbe un’altra luce.

Ecco di cosa stiamo parlando, si tratta di un evento poco facile da gestire.

Isola dei Famosi: il racconto inedito, salta fuori

Al di là degli eventi, non si può negare che il format sia un successo per il pubblico a casa, il quale non è per niente d’accordo con l’ultimo ritiro. Questa scelta non è stata molto apprezzata, ma contro il volere degli isolani non si può nulla. Anche se si fa il tifo per un personaggio, bisogna ricordare che dietro ci sono persone in carne ed ossa, e non tutte sono in grado di sopportare le tensioni e le difficoltà dell’Isola, che diciamo possono essere veramente devastanti, e il protagonista di oggi lo racconta con sincerità.

Ebbene sì, stiamo parlando dell’inviato speciale e fidato, Alvin Bravo! Sicuramente, tra i conduttori e inviati, lui è tra i preferiti. Carismatico, spontaneo e sempre con il buon umore, è una pillola di energia nei programmi nei quali lavora. E’ dalle sue parole che conosciamo dettagli inediti dell’Isola dei Famosi, tanto che ha parlato di una mancata messa in onda proprio per il problema in questione. Afferma:

“Gli attimi di panico qui in Honduras in tutta la mia storia di Isola? In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. A parte che era un’esperienza diversa a tutto quello che avevo fatto prima di allora. Era la prima edizione di Mediaset, sono venuto qui e mi sono trovato in un modo che è diverso dal nostro come stile di vita. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti.”

Insomma, una confessione totalmente inedita ed inaspettata, ma continua ricordando alcuni eventi difficilissimi da gestire. Come quando il Divino Otelma si è spaccato la testa, o Rachida è svenuta in acqua, o ancora Mercedesz in apnea, ma questo per quanto riguarda i concorrenti. A lui è accaduto pure qualcosa, ad esempio quando gli sono arrivati addosso degli scorpioni!

Ne ha passate di cotte e di crude, ma la passione per il reality non è mai finita! Ma non solo, ci sono anche in corso le diatribe tra i concorrenti come l’ultimo scivolone di Vaporidis. Diciamolo, chi ama fare questo lavoro di conduzione, e il pubblico che segue questi programmi, non può farne a meno.

Non può fare a meno neanche di scoprire queste chicche! Restiamo aggiornati per le prossime novità degli isolani più famosi di sempre.