La gaffe di Nicolas Vaporidis infervora il web e non solo: tensione all’Isola dei Famosi 2022

Nicolas Vaporidis, attore romana, ha detto di sì ad una nuova sfida. Si trova in Honduras come naufrago ed è riuscito già due volte a portarsi a casa la collana da Leader.

L’Isola dei Famosi è una prova difficile sia per l’attore, ma anche per tutti gli altri concorrenti. La fame, i mosquitos e la mancanza di fuoco porta a nervosismo e a scontri legati al cibo.

La puntata di giovedì sera si apre proprio con una scelta fatta da Nicola con la sua compagna in coppia Estefania. Vaporidis, leader della puntata scorsa, ha scelto di mandare al televoto la coppia formata da Laura e Clemente Russo, scatenando l’inferno.

La motivazione era che per lui erano i più forti sperando così nell’uscita di Carmen Di Pietro e Alessandro.

La tensione in Palapa è palpabile e l’attore prova a spiegare per quale motivo è giunto a quella scelta. Inoltre, si scopre che Lory Del Santo, prima delle nomination, gli avesse chiesto di non essere mandata al televoto.

Durante questo momento di caos, Nicolas Vaporidis fa una tremenda gaffe e la ripete più volte. Ciò scatena le polemiche e proprio Lei va contro il naufrago.

Ma scopriamo insieme cosa ha scaturito tutta questa tensione all‘Isola dei Famosi

Tremenda gaffe di Nicola Vaporidis all’Isola dei Famosi scatena le polemiche in studio

Nicolas Vaporidis, nella puntata di giovedì dell’Isola dei Famosi, spiega la motivazione che lo ha portato a mandare al televoto la coppia formata da Laura Maddaloni e Clemente Russo.

Mentre salta la sorpresa dall’Itala e una naufraga sbotta, il discorso dell’attore non convince proprio tutti e tra questi troviamo anche l’opinionista Vladimir Luxuria.

La donna accusa Nicola di essere un regista e un ottimo stratega. Nota che lui si districa molto bene tra i vari naufraghi senza farsi beccare.

Non l’avesse mai detto. Vaporidis esplode e si rivolge a Vladimir dandogli del lui ripetutamente. Per la Giornata della visibilità trans, questa è proprio una gaffe terribile.

“Bravo sì, continua, bravo vai. Ascolta caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia” dice alquanto innervosito il naufrago e continua ancora: “Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione, caro Vladimir“.

“Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista” conclude malamente Nicolas Vaporidis. Tutti si sono resi conto dell’appellativo che l’attore ha usato nei confronti di Vladimir in ascolto che rivela una brutta notizia a Jeremias Rodríguez.

Dopo aver sentito più volte parole come “caro” e “bravo“, la Luxuria rimette al suo posto il naufrago in modo severo, ma senza alzare la voce. “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas. Ok? E con questo ho chiuso“.

Il pubblico in studio esplode e applaude l’opinionista dopo che ha ripreso Nicolas.

Ciò fa ancora più innervosire l’attore che, in Palapa, si corregge, ma non chiede minimamente scusa.

Anzi, continua ad innervosirsi e a andare contro a Vladimir: “Prenditi questo applauso. Tu invece devi portare rispetto a me! Devi portare rispetto alle opinioni degli altri, ricordatelo. L’opinione si rispetta. Io non contesto la tua opinione. Tu mi hai dato del regista, questo fai tu cara Vladimir“.

Nessuno si aspettava un comportamento del genere dal naufrago e anche nel mondo del web, più persone affondano il colpo dopo le gaffe di Vaporidis.

Nicolas ha preso in giro il fatto che Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro abbiano vinto per il fatto che il pubblico abbia premiato il trash e le polemiche, e non la forza della coppia Russo.

Potrà piacere o meno, ma Vaporidis con queste gaffe ha fatto proprio un bruttissimo scivolone all’Isola dei Famosi 2022