Matrimonio a prima vista Italia: colpo di scena nella decisione finale

Matrimonio a prima vista si è concluso e le decisioni finali delle tre coppie hanno fatto discutere. Le conseguenze non sono da poco

La puntata finale di Matrimonio a prima vista ha stupito il pubblico dell’amatissimo dating show di Real Time. Si sono tirate le somme per le tre coppie in “gioco” e le scelte finali hanno sorpreso, diviso e fatto discutere. Come i fan del programma bene sanno, le vicende delle coppie al “buio” non finiscono certo quando si chiude la trasmissione. Ovviamente, per le coppie che decidono di divorziare c’è poco da fare. Non è mai capitato, infatti, che chi si è separato ufficialmente abbia poi deciso di riavvicinarsi.

Cose più interessanti, invece, avvengono per le coppie che decidono di rimanere insieme. Non sempre, infatti (quasi mai anzi) le cose vanno a “rose e fiori”. Un qualcosa che potrebbe accadere anche adesso. Chiaramente, non bisognerà fare altro che seguire la nona puntata speciale, che andrà in onda su Real Time a giorni, ma che è già disponibile su Discovery Plus. La situazione di questa edizione riguarda la sola delle tre coppie che ha deciso di rimanere insieme.

Matrimonio a Prima Vista, le scelte finali delle tre coppie

Per le altre due è arrivato l’accordo per il divorzio, seppur decidendo di rimanere in buoni rapporti. Quindi, a lasciarsi sono stati Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti. Nonostante l’evidente sintonia, hanno preferito separarsi perché sentivano il loro rapporto indefinito. In sostanza, pur ammettendo di stare bene insieme, i due non sentivano la mancanza l’uno dell’altro quando erano lontani. Situazione simile per Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Sembravano esserci alcuni spiragli ma le cose non sono andate bene. Purtroppo, però, sono arrivati dei litigi successivi che hanno compromesso la situazione.

In sostanza tra di loro non sembrava esserci questa “gran voglia” di cercarsi. In ogni caso i due sembrano rimasti amici e sono andati a pranzo fuori. Discorso diverso per Antonio e Giorgia: probabilmente anche grazie alla “spinta” delle famiglie, i due hanno voluto provarci. Provando anche a progettare qualcosa assieme. Insomma, sembra che la buona volontà ci sia tutta. Da capire se le cose andranno bene oppure no.