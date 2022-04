Clamoroso ritorno di fiamma per l’ex coppia del GF Vip? Spunta la verità

Una delle (ex) coppie del GF Vip continuano a far discutere. Questa volta ci sarebbe un grande e clamoroso ritorno di fiamma: le ultime

Anche questa edizione del GF Vip è stata segnata da coppie che si sono formate, altre che sono poi “scoppiate”. Altre ancora che non sono mai sbocciate. Di certo non sono mai mancate le polemiche e le chiacchiere. Di sicuro tra le situazioni più spinose c’è quella di una coppia che non è mai sbocciata. A dirla tutta, è scoppiata prima di nascere. Parliamo di Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, che si sono conosciuti durante il reality e sembravano essere innamorati follemente.

Lui è uscito anzitempo perché è stato eliminato, ma aveva giurato amore alla Trevisan, dicendo di aspettare il suo ritorno. In realtà, quando l’ex Non è la Rai è uscita, i due non si sarebbero nemmeno incontrati. E addirittura mai sentiti. Accuse reciproche di voler “scappare”, e una situazione mai chiarita. Della quale si è parlato a Verissimo, dove Miriana è stata ospite assieme a Manila Nazzaro.

GF Vip, Miriana fa chiarezza sulla sua relazione con Biagio D’Anelli

La Trevisan ha confermato di essere felicemente single. Storia conclusa? Non è ancora certo. “Devo trovare un po’ di tempo per conoscere qualcuno – ha spiegato – ma purtroppo adesso ne ho molto poco”. L’ex di Non è la Rai ha ammesso che quando si è nella casa si cerca più una spalla che un amore. “Avevo bisogno di affetto”, ha spiegato. Insomma, la Trevisan non ha mai parlato di questa relazione come di un amore.

Però c’è un aspetto che va considerato. A differenza delle ultime volte, quando la Trevisan ha parlato di Biagio in toni furiosi, stavolta sembrava più serena e distesa. Una totale indifferenza oppure un suo “ammorbidirsi” per un’eventuale chiarimento con il suo ex? Probabilmente lo scopriremo presto.