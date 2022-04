Edoardo Tavassi annienta la sorella: all’Isola dei Famosi conquista tutti così

Edoardo Tavassi conquista tutti all’Isola dei Famosi: il naufrago annienta la sorella così

Guendalina Tavassi, romana di 36 anni, è sbarcata questo giovedì in Honduras per riaffrontare L’Isola dei Famosi.

La ragazza diviene famosa dopo la sua partecipazione al Grande Fratello e iniziò poi a collaborare con Barbara D’Urso come opinionista nei suoi vari programmi.

Nel 2012 sbarca all’Isola dei Famosi, ma in questa sua seconda volta c’è una novità. Guendalina decide di partecipare solo e grazie a suo fratello Edoardo.

Questa edizione del reality show ha due isole: la prima in cui si gareggia in coppia e la seconda dove sopravvivi come singolo.

Il ragazzo ha già conquistato tutti all’Isola de Famosi. Romano, autoironico e super divertente, ha già fatto sbellicare tutto lo studio. Una boccata d’aria fresca che serviva assolutamente in quel clima così teso tra i concorrenti.

Edoardo annienta la sorella in diretta, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

E’ tempo di novità. Guendalina e Edoardo Tavassi sono una nuova coppia dell’Isola dei Famosi. Due caratteri completamente diversi, ma entrambi solari e ironici.

Mentre Guendalina è un po’ più fumina, il fratello sembra adatto a qualsiasi tipo di indole. Ama scherzare e ha già conquistato tutti dentro e fuori al reality show.

Mentre salta la sorpresa dall’Italia e una naufraga sbotta e smaschera tutti, Edoardo e sua sorella si dirigono nel confessionale per mandare una coppia al televoto.

Il Tavassi commenta il comportamento di Guendalina insieme a Ilary Blasi in ascolto.

L’ex gieffina è fidanzata con Federico Perna, presente in studio, e Edoardo prende in giro le chiamate tra i due.

“Ciao cuo’. Te amo. Me manchi. Te amo, me manchi pure tu” commenta in modo ironico il ragazzo. E’ esilarante!

Guendalina, prontamente risponde molto divertita. La ragazza sa che Edoardo a una cotta per la naufraga Estefania adesso interessata a Roger.

E’ pronta a vedere l’avvicinamento di suo fratello alla modella spagnola per prenderlo in giro.

Ironicamente, il fratello risponde dicendo di voler eliminare Roger così da poterla conquistare in semplicità.

Una vera e propria boccata d’aria fresca, ma dov’era nascosto fino ad ora?! Edoardo Tavassi ha conquistato già tutti nonostante abbia annientato la sorella.

Con questa coppia ne vedremo sicuramente delle belle all’Isola dei Famosi. Impossibile annoiarsi in loro compagnia