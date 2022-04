Isola dei Famosi, ancora un ritiro? Paura per il naufrago che sta male

Come ogni anno, dopo le prime settimane di permanenza a L’Isola dei Famosi, c’è chi inizia a stabilizzarsi e chi invece vuole già andare via

L’Isola dei Famosi non è mai una passeggiata, e questo lo sanno bene sia i “naufraghi” che il pubblico che la segue da casa. In particolare, i primi giorni sono i più difficili. L’impatto con la sopravvivenza in condizioni difficili e soprattutto la fame, mettono a dura prova i concorrenti. Spesso al reality partecipano sportivi o comunque persone aitanti che hanno sempre avuto cura del loro fisico. Ma non c’è una regola: spesso anche loro soffrono il forte disagio e finiscono con l’arrendersi.

Anche questa edizione non fa eccezione. Ci sono parecchi problemi per diversi concorrenti. L’ultimo in ordine di tempo riguarda Marco Melandri. L’ex campione di MotoGP, di fatto, avrebbe già deciso di mollare e andare via. Eppure si tratta di uno sportivo, sicuramente abituato a tenersi in forma. Eppure, il ragazzo non ha nascosto di essere in grande sofferenza e di voler andare via prima possibile. Ad oggi non ci sono ancora notizie ufficiali, probabilmente se ne parlerà nella diretta di domani, dove non escludiamo il clamoroso annuncio.

Isola dei Famosi, arriva un altro clamoroso ritiro?

Se così fosse, il buon Melandri sarebbe il secondo concorrente a ritirarsi. La prima è stata una donna, Patrizia Bonetti, che è dovuta andare via non per sua spontanea volontà. La concorrente ha “esagerato” ne “La prova del fuoco”, procurandosi delle ustioni che non le consentono di proseguire. Invece, per quanto riguarda Melandri, c’è stata anche la spiegazione del suo forte disagio: “Non mi sento di appartenere a questo mondo, è troppo difficile. Non riesco a starci bene, mi manca casa”.

“E’ stata un’esperienza incredibile, ma vorrei uscire. Sono uno sportivo, non una persona che può fare i reality. Non sono felice e credo che il mio stato non faccia bene nemmeno agli altri”. La Blasi ha provato a convincere Melandri: ovviamente l’obiettivo è di fargli cambiare idea, anche perché il programma non vorrebbe perdere un nome “forte”, ossia uno dei veri famosi presenti nel gioco.