Manila Nazzaro, ritorna al passato dopo il Grande Fratello vip

Dopo il Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro ritorna al passato

Manila Nazzaro, ex Miss Italia nel ’99 incoronata da Alberto Sordi, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Bellissima, amante delle pulizie e dell’ordine e molto sensibile, Manila ha conquistato consensi o meno durante il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia.

Da prima molto amica di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, l’ex gieffina ad un certo punto si è allontanata da loro avvicinandosi molto di più a Miriana Trevisan.

C’è chi pensa che abbia fatto bene e chi male, ma ormai il reality show si è concluso. La Nazzaro viene eliminata ad un passo dalla finale, vinta poi da Jessica Selassiè, e torna dai suoi due figli e dal suo compagno Lorenzo Amoruso a Roma.

Nonostante l’avventura si sia conclusa da un paio di settimane, Manila ritorna al passato e lo mostra sul suo profilo social.

Ma vediamo cosa sta succedendo

Il Grande Fratello Vip è finito da più di due settimane e Manila Nazzaro è tornata alla sua vita. Tra un set fotografico e l’altro, l’ex gieffina vuole passare la maggior parte del suo tempo con i suoi familiari.

Manila mostra la sua vita sul suo profilo Instagram dove aggiorna continuamente i suoi fan. Nelle ultime settimane, la Nazzaro aveva rivelato di avere una grande sorpresa per loro e il momento tanto atteso è arrivato.

Mentre un video rivela un retroscena tra la vippona e Soleil Sorge, l’ex gieffina pubblica uno scatto su Instagram con un gran sorrisone.

Con un vestito nero che le cinge la vita, il suo libro a portata di mano e le cuffie in testa, Manila ritorna al passato.

L’ex Miss Italia è tornata ad occuparsi di radio come aveva rivelato anche al GF Vip.

“Alle 11 si comincia su RTL 102.5 e non è un pesce d’Aprile“: rivela contentissima Manila.

Lei si occupa della trasmissione di W L’Italia in compagnia del conduttore Charlie Gnocchi e della comica e amica Valeria Graci. Quest’ultima venne anche nella Casa per tirare su di morale Manila dopo l’allontanamento da Soleil e Katia.

Insomma, la Nazzaro è contentissima di tornare al suo lavoro dopo il Grande Fratello Vip. Dopo questa lunghissima esperienza, non vede l’ora di tornare a ridere in compagnia dei suoi amici e collegi.

Auguriamo un grande in bocca al lupo a Manila!