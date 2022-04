Harry e Meghan, ancora voci su un possibile divorzio

I Duchi di Sussex stanno per divorziare? Cosa sta succedendo ad Harry e Meghan? Eppure sembravano una coppia perfetta fino a poco tempo fa

Le voci su una possibile separazione tra Harry e Meghan sono sempre più insistenti, anche se dall’entourage dei Duchi di Sussex non trapela assolutamente niente. Diversi tabloid britannici stanno riportando la notizia in queste ore ma forse si tratta più di una speranza che di una notizia. La voglia di rivedere il Principe Harry in Inghilterra è sempre molto forte, lo rivelano alcuni sondaggi effettuati nelle ultime settimane.

È possibile che alcuni siti stiano forzando la mano per assecondare la volontà del popolo, anche se ci sono alcune notizie che farebbero pensare ad un fondo di verità in queste voci. Prima le voci su un possibile addio a Montecito, poi quelle sull’assegnazione di una nuova scorta da parte della Royal Family, infine i presunti litigi tra i Sussex. Cosa c’è di vero? Oggi potrai scoprire tutta la verità sul rapporto tra Harry e Meghan.

Harry e Meghan divorziano? I fatti

Già alcune settimane fa avevamo parlato su una possibile separazione tra il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, alla base dei presunti litigi ci sarebbe la diversità di vedute su un possibile ritorno in Europa. Pare che l’ex attrice statunitense non abbia alcuna intenzione di fare le valigie e ritornare a Londra.

Harry non riuscirebbe ad accettare la perdita di tutti i privilegi legati all’appartenenza alla Royal Family. Uno su tutti, la scorta reale, che accompagna il secondogenito di Diana Spencer sin dalla nascita. Meghan Markle, che a breve annuncerà delle incredibili novità, non riuscirebbe a digerire il pensiero di dover abbandonare la California per tornare a Frogmore Cottage.

Lo scrittore britannico Tom Quinn ha annunciato una possibile svolta nel rapporto tra i Sussex. La coppia potrebbe valutare l’idea di lavorare part-time per la Royal Family, riappropriandosi dei privilegi perduti ma stabilendosi in Inghilterra soltanto per alcuni mesi all’anno, lasciando la residenza principale a Montecito. Ma c’è un problema: sembra che la Regina Elisabetta non gradisca questa soluzione, quindi bisognerà attendere nuovi sviluppi. E noi vi terremo aggiornati, come sempre.