Test ragionamento: qual è il mistero della pillola mortale?

A volte una pillola può essere letale. Il test di oggi ti permetterà di fare la scelta giusta e di sapere cosa fare in caso di necessità

Usare correttamente le proprie abilità cerebrali non è per tutti. C’è chi ha determinate abilità, chi ne ha altre. Riuscire ad effettuare un ragionamento logico per trovare la soluzione di un enigma è un esercizio molto complicato. Ed è proprio ciò che vogliamo proporti attraverso il test di oggi. Le protagoniste del test del giorno sono delle pillole un po’ particolari.

Immagina di dover seguire una cura. Il medico ti ha imposto l’assunzione di due pillole, da prendere tre volte al giorno esattamente nello stesso momento. Una pillola è nel flacone A, l’altra è nel flacone B. È necessario che queste pillole vengano assunte nello stesso momento, altrimenti potrebbero avere effetti collaterali gravissimi, anche mortali. In più, non dovrai mai ingerire due pillole A o B nello stesso momento. Anche in questo caso rischieresti di morire.

La cura terminerà quando avrai terminato entrambi i flaconi. Purtroppo hai preso per sbaglio due pillole dal flacone B, che adesso hai in mano insieme a quella presa dal flacone A. Considerando che le pillole sono della stessa dimensione e colore, quindi non puoi distinguerle, e considerando che non puoi assumere due pillole provenienti dallo stesso flacone, come farai ad ingerire due pillole diverse, continuando la cura e, contemporaneamente, salvandoti la vita?

La soluzione del test

Se hai trovato la soluzione, è obbligatorio farti i complimenti. Non era per niente facile, sei stato molto bravo. Se, al contrario, sei lì da un’ora e proprio non ti è venuto in mente niente, stai tranquillo. Tra poco potrai consultare la soluzione. Forse hai soltanto bisogno di un po’ di pratica con questo genere di test. Vedrai che in futuro anche tu riuscirai a dare la risposta corretta.

Ecco la soluzione del test delle pillole: innanzitutto è necessario dividere le tre pillole in due parti, creando due porzioni, ognuna delle quali dovrà contenere la metà di ogni pillola. In questo modo, avrai la certezza che entrambe le porzioni conterranno una pillola intera del flacone B e mezza pillola del flacone A. Non ti resta che prendere una pillola dal flacone A, dividerla in due parti e ingerirne mezza per completare il dosaggio di oggi.

Questo test non ha alcuna validità scientifica e non si basa su alcuna teoria o tesi.