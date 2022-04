Oroscopo 3 aprile 2022: ripresa per l’Aquario, discesa per la Vergine

Alziamo gli occhi al cielo, non perdiamoci la bellezza del manto stellato! L’Oroscopo di oggi sarà poco gentile con alcuni segni dello Zodiaco, mentre per altri sarà un botta di freschezza. Entra in gioco una nuova condizione, che un po’ sconvolge, ma che deve essere accettata.

Se dovessimo tenere in conto Astri e Stelle possiamo confermare che non c’è niente di nuovo in corso, ma c’è altro. L’Oroscopo di oggi darà delle belle dritte e dei consigli imperdibili sia ai 3 fortunati che ai 3 malcapitati, perché il nervosismo sarà alle porte per tutti. Ebbene sì, mantenere uno stato di tranquillità è la sfida del giorno, ma c’è una ragione del perché ci ritroviamo in questa situazione.

Senza ombra di dubbio, il mese di marzo ha lasciato un po’ con l’amaro in bocca alcuni segni dello Zodiaco. C’era chi si sarebbe aspettato di fare molto di più, ma la pazienza è dovuta subentrare necessariamente. Proprio per questo l’Oroscopo del giorno è all’insegna della calma, perché molte aspettative sono state turbate e alcune relazioni si stanno incrinando.

Gli Astri e le Stelle c’entrano, ma poco. La verità è che dopo la Congiunzione Sole- Mercurio in Ariete, la visione delle Case Celesti era diretta alla crescita sia sul fronte amoroso che lavorativo, e per alcuni le cose sono andate diversamente.

Il transito pone un posizionamento favorevole al dialogo, comunicazione e rilascio di energie positive, ma non sempre si pongono in essere le giuste mosse per raggiungere l’obiettivo in questione.

L’ondata di energia che sarebbe dovuta evolvere in pieno ottimismo è diventata una condizione di nervosismo difficile da contenere e placare. La mossa da attuare è quella di contenersi il più possibile, ma è difficile dire di no alle emozioni.

Oroscopo: la rimonta dell’Aquario è una sorpresa!

Partiamo con le previsioni di questa triade: Aquario, Cancro e Sagittario! Rispettivamente tre segni d’aria, acqua e fuoco, i quali combineranno al massimo le energie. Infatti, saranno i pochi che metteranno da parte i nervosismi, dirigendo le loro forze nel pieno ottimismo e raggiungimento degli obiettivi. Se dei dei Gemelli sei il prossimo e ti conviene approfondire alcuni aspetti del tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal ribelle e buono Aquario, sei il primo. Finalmente, dopo tante peripezie, sei tornato sul podio. Reduce dalla Congiunzione che ti ha donato brillantezza e acume d’ingegno, hai una passione irrefrenabile, infatti l’amore è alle stelle. Al lavoro tutto procede tranquillo. Consigli: passa quanto più tempo possibile con la persona amata, è il momento di lasciarsi andare.

Passiamo al Cancro, sensibile e incompreso, ti sei guadagnato il secondo posto. Diciamo che sei stato più confuso del solito per ora, ma l’amore e il rapporto con il partner è contraddistinto da grandi momenti di romanticismo che rimettono tutto al posto giusto. Al lavoro sii più sicuro, ci sono buone possibilità. Consigli: dedicati un po’ a te stesso e alla tue passioni, sono loro a renderti vivo.

Che dire del Sagittario? Sei al terzo posto e sei l’ottimista per eccellenza, qui parliamo di te a mani basse. Diciamo che però questa condizione non è così scontata, perché hai passato un periodo comunque turbolento. In amore ci sarà grande dialogo e crescita per la coppia, lo stesso per la passione dei single. Consigli: al lavoro ci sarà una svolta, accoglila con questa energia e forza che possiedi.

Brutta stagione per la Vergine, e non solo!

Niente di bello per la Vergine, ma non scherzano neanche Leone e Scorpione! I tre segni zodiacali di terra, fuoco e acqua in questione, se la vedranno molto brutta con le delusioni, ma non solo, perché il nervosismo sarà un tasto dolente. Ecco dei consigli per affrontare la giornata. Se sei del Capricorno devi assolutamente approfondire le previsioni che ti riguardano.

Iniziamo dall’imperturbabile Scorpione, sei molto, molto nervoso. Che si tratti di amore e lavoro, sei nel pieno di una crisi turbolenta. La situazione è data da incomprensioni e problemi che nel corso del tempo non sono stati risolti, e la Congiunzione ti ha dato poche energie positive. Consigli: trova quello che c’è di buono nelle situazioni, non vedere tutto con pessimismo, le cose si sistemano.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco, è spento. Il malessere è dato dall’amore che ti ha fortemente deluso. Le aspirazioni sono importanti, ma molte tue aspettative sono state deluse da noncuranza e non rispetto dei patti, per questo sei nervoso e deluso dagli altri. Al lavoro nulla di nuovo. Consigli: il transito ti ha dato poche energie, ti conviene riposarti e ricaricare le pile.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno della Vergine, neanche un miracolo può salvarti. Dalla fine febbraio agli inizi di aprile, sei stata in balia di situazioni che ti hanno fatto molto soffrire. Specialmente in amore, ricordati che i malumori danneggiano i rapporti e le questioni rimaste irrisolte. Al lavoro dedicati con tutta te stessa, sei forte. Consigli: il moto è stato poco generoso, prendi la ricarica che ti serve dalla forza che hai in te, è solo assopita, ma adesso è arrivato il momento di tirarla fuori.