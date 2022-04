Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez spiazza con un gesto

Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez, dopo la sorpresa all’Isola dei Famosi, spiazza tutti con un gesto social.

Bellissima e con un sorriso radioso, Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez, ha conquistato tutto il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022. Dopo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per difendere i Rodriguez, nella scorsa puntata dell’Isola, in studio con Ilary blasi c’era proprio Deborah Togni che ha avuto la possibilità di parlare con il fidanzato che, in Honduras, sta affrontando la sua seconda esperienza da naufrago con il padre Gustavo.

Nonostante siano passate poche settimane da quando è sbarcato in Honduras, Jeremias rodriguez sente profondamente la mancanza della fidanzata a cui ha fatto una dichiarazione d’amore in diretta. Deborah, da parte sua, ha deciso di fare un gesto plateale su Instagram che ha conquistato tutti i fan della famiglia Rodriguez.

Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez fa una dedica speciale dopo l’Isola dei Famosi

Tra le lacrime, in collegamento con Ilary Blasi che si è lasciata andare ad un amaro sfogo, Jeremias Rodriguez, dall’Honduras, ha raccontato di aver avuto un colpo di fulmine per Deborah e di aver mosso mare e monti per riuscire a scoprire il sul profilo Instagram per scriverle. Dopo averla trovata, tra Deborah e Jeremias è iniziata una bellissima storia d’amore che ha cambiato la vita ad entrambi.

Durante il collegamento dall’Honduras, il fratello di Belen che, invece, si sta riavvicinando a Stefano De Martino, si è lasciato andare anche ad una bellissima dichiarazione.

“L’ho conosciuta dopo il primo lockdown, venivo da n brutto periodo e non ero felice di me. Dopo averla vista sono tornato a casa e di lei mi era rimasta solo una polaroid. Il giorno dopo sono tornato nel locale con questa foto, cercando di ritrovarla: e alla fine ci sono riuscito”, ha raccontato Jeremias al pubblico dell’Isola dei Famosi 2022. Poi ha aggiunto: “Ho capito cos’è l’amore, è la donna della mia vita, mi vedo con lei per sempre, sarà la madre dei miei figli” spiegando di non riuscire a vedere nesusn’altra donna al suo fianco.

Deborah, dopo aver ricambiato tutto l’amore che gli ha manifestato il fratello di Belen, si è dichiarata molto orgogliosa di lui e, successivamente, sul proprio profilo Instagram gli ha scritto una dedica d’amore. “Amore mio, il nostro è così com’è. Ed è tutta un’avventura, non ti serve niente”, ha scritto la Togni che non fa parte del mondo dello spettacolo e dovrebbe essere un’assistente di volo.