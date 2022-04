E’ stata una delle vincitrici più amate del Grande Fratello: ecco cosa fa oggi

Ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello con grande successo, cosa ha fatto dopo il reality e cosa fa oggi l’ex gieffina

Ormai le edizioni del Grande Fratello sono così tante che quasi se ne è perso il conto. Prima c’era la versione “normale”, l’ormai oggi ribattezzato “nip”. Ossia quello con concorrenti sconosciuti. Poi è arrivato il tempo in cui, per dare più mordente al reality, sono stati introdotti personaggi più o meno famosi. In sostanza si è creato un “mix” tra personaggi famosi e altri (di fatto) sconosciuti, che rimanere oggi la formula vincente. Del GF “nip” probabilmente non si avranno più nuove edizioni.

Eppure per un periodo le due varianti del reality (la normale e la “vip”) viaggiavano in contemporanea. Accadde fino al 2019, quando una concorrente che partecipò al gioco divenne molto famosa e si fece notare. Parliamo di Martina Nasoni e del suo ingresso nella casa quando aveva appena 21 anni. Faceva la modella e la tatuatrice e fece girare la testa in molti.

Dal Grande Fratello uscì vincitrice: ancora oggi è ricordata come una delle concorrenti più famose

Tuttavia la particolarità che la caratterizzava era un’altra: fu lei a ispirare la famosa canzone di Irama, “La ragazza con il cuore di latta”. Infatti aveva subito un intervento al cuore, nel quale era stata inserita una sorta di peacemaker. Insomma, c’erano tuti i presupposti perché la ragazza lasciasse il segno, e così è stato. Nella casa si fidanzò con Daniele Dal Moro. I due proseguirono la relazione anche fuori dalla casa, ma non è durata. Lei rimase nella casa (era la 16esima edizione) fino alla fine e vinse con ampio consenso.

Ma cosa fa oggi? Per un po’ di tempo ha fatto parte del mondo dello spettacolo con le consuete ospitate ovunque, poi ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la recitazione. L’abbiamo vista nel film “Una preghiera per Giuda”, ed è attiva e molto seguita sui social, con ben 250mila followers che apprezzano molto le sue foto e i suoi post.