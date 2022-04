Manila Nazzaro punge Caterina Balivo: la frecciatina in diretta

Nuova intervista a Manila Nazzaro a Verissimo. Questa volta la bionda showgirl è stata ospite di Silvia Toffanin e ha attaccato la Balivo

La vittoria al Grande Fratello Vip le è mancata, ma Manila Nazzaro è stata indubbiamente tra le grandi protagoniste di quest’ultima edizione. L’ex miss Italia, conosciuta più che altro per la sua bellezza stratosferica, si è fatta conoscere anche per il suo carattere e la spiccata personalità. Una vera “donna di casa”, nel senso positivo del termine. Con dei principi e dei valori forti. Una ragazza seria e per bene. Anche lei è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, assieme Miriana Trevisan. Le due hanno descritto la loro amicizia, e di come questa si sta sviluppando fuori dalla casa.

Poi a un certo punto si è iniziato a parlare di Adriana Volpe (ex opinionista del reality) e di Caterina Balivo. Proprio su quest’ultima Manila si è soffermata. Intanto tutti sapevano dei problemi che la Nazzaro aveva avuto con Adriana Volpe dopo la vicenda de “I Fatti Vostri” con Giancarlo Magalli. Manila fu sostituita proprio da Adriana e ci rimase parecchio male. Però quella che poteva essere una grande rivalità alla fine non c’è stata. Le due tutto sommato sembrano avere ottimi rapporti.

Manila Nazzaro ai ferri corti con Caterina Balivo? Arriva il chiarimento

Addirittura Manila l’ha elogiata: “Adriana è stata un punto di forza per me, una spalla. Mi ha sostenuta mentre ero nella casa”. Visto che lo spunto polemico non era arrivato, è toccato tirare fuori la Balivo. In questo caso lo spunto è stato che nel 1999, quando vinse la Nazzaro, in gara c’era anche Caterina, che arrivò al terzo posto. “Lei ha detto che non l’ho salutata – ha detto la Nazzaro – ma penso può succedere non l’ho fatto apposta. All’epoca dopo la vittoria vivevo in un frullatore”.

“Non ho mai sentito simpatia da parte sua, non penso ci sia empatia tra noi. E’ una mamma splendida, ma pur essendo vero che tra noi c’è indifferenza non mi sentirei di parlare di problemi particolari”. Eppure, tempo fa la Nazzaro disse che la Balivo aveva “boicottato” le sue ospitate in Rai. Una situazione piuttosto clamorosa, visto che proprio Manila si lamentò pubblicamente di questa cosa. E infine, come ultimo indizio, la Balivo quando parla della sua esperienza non cita mai Manila Nazzaro…