Manuel Bortuzzo, dedica ad Aldo Montano ma i fan notano un dettaglio

Manuel Bortuzzo pubblica una storia dedicata ad Aldo Montano, ma i fan notano immediatamente un dettaglio che diventa virale, video.

Una storia su Instagram di Manuel Bortuzzo con Aldo Montano protagonista non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan che hanno immediatamente notato un dettaglio che è diventato virale. In un filmato di pochi secondi in cui Manuel mostrava Aldo Montano ospite della trasmissione Guess My Age – Indovina l’età condotta da Max Giusti, i fan hanno notato un dettaglio della casa del nuotatore.

Durante una serata trascorsa a casa con la fidanzata Lulù Selassiè, Manuel ha seguito l’amico Aldo in tv pubblicando, poi, tra le storie di Instagram un breve filmato. I fan, tuttavia, più che su Montano, si sono concentrati su un oggetto che è molto presente nella casa di Manuel e Lulù.

Manuel Bortuzzo, il dettaglio della casa in cui convive con Lulù Selassiè scatena i fan

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Manuel Bortuzzo ha trovato non solo l’amore di Lulù Selassiè con cui, oggi, convive nel suo appartamento di Roma trasformato in una casa per una coppia, ma anche l’amicizia con Aldo Montano. Nella casa, Aldo e Manuel sono stati praticamente inseparabili ed è stato lo stesso Montano, quando è uscito dalla casa, a parlare del riavvicinamento definitivo tra Manuel e Lulù che non si sono più lasciati. Finito il Grande Fratello Vip, le sorelle Selassiè sono entrate nella stessa agenzia di Aldo e Manuel e, durante un pranzo insieme, Lulù ha immortalato il momento con un selfie con Aldo.

Con Aldo Montano, dunque, Manuel e Lulù hanno un rapporto speciale e, così, durante una serata trascorsa a casa, la coppia ha seguito una puntata di Guess My Age – Indovina l’età di cui è stato ospite proprio Montano. Nella storia, tuttavia, pubblicata da Manuel sul proprio profilo Instagram, i fan hanno notato come la casa di Bortuzzo e di Lulù sia piena di caramelle.

Sul mobile sotto il televisore (guardate in basso il video), al posto dei soliti soprammobili che si possono trovare in casa, Manuel e Lulù hanno sistemato dei dispenser di caramelle. Chi ne mangerà di più tra Manuel e Lulù?

Durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore ha più volte sottolineato di amare molto le caramelle, in particolare di avere un debole per i marshmallow che Lulù, invece, non mangia. Le caramelle immortalate da Manuel, dunque, saranno tutte per lui?