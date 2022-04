Amici: dopo l’eliminazione per Leonardo Lini arriva l’abbraccio più bello

Dopo l’eliminazione dal serale di Amici 21, il ballerino Leonardo Lini torna a casa e per lui arriva l’abbraccio più bello.

Per Leonardo Lini, la terza puntata del serale di Amici 21 è stata fatale, Il ballerino della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha perso la sfida al ballottaggio finale contro Nunzio, ballerino della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Entrambi ballerini di latino, hanno dato vita al ballottaggio più lungo e combattuto come ha svelato Maria De Filippi ai due ragazzi prima di svelare l’esito della decisione finale.

Dopo le prime esibizioni preparate per il ballottaggio, Stefano De Martino, in giuria con Emanuele Filiberto di Savoia e Sabrina Ferilli che, per una sera, ha sostituito Stash, assente per covid, ha chiesto di poter vedere un’ulteriore esibizione improvvisata per prendere una decisione più bilanciata. Al termine delle votazioni, ad aprire la busta con il risultato è stato proprio Leonardo che ha così salutato i propri compagni di scuola tornando a casa dove, ad accoglierlo, c’era una persona davvero speciale.

Leonardo Lini, dopo l’addio al serale di Amici 21 riabbraccia proprio Lei

Come avevano spifferato le anticipazioni del serale di Amici 21, oltre a John Erik, a lasciare la scuola di Amici è stato anche Leonardo che, dopo aver salutato i compagni d’avventura, su Instagram, ha ringraziato tutte le persone che gli hanno permesso di vivere un’avventura straordinaria e indimenticabile.

“La mia bellissima esperienza ad Amici termina qui. Ancora non riesco a descrivere l’emozione di salire su quel palco, la carica, l’adrenalina e il calore del pubblico. È stato un sogno”, ha scritto Leonardo che ha poi ringraziato Maria De Filippi, la maestra Alessandra Celentano che ha sempre apprezzato il suo talento e la sua educazione e i ballerini professionisti che hanno preparato le coreografie insegnandogli tutti i passi.

Leonardo, inoltre, ha rivolto un pensiero speciale anche ai suoi compagni d’avventura con cui ha vissuto anche in casetta condividendo gioie e dolori di un’avventura che resterà per sempre nel loro cuore.

“Grazie ai miei splendidi compagni di viaggio con cui ho condiviso questo bellissimo percorso, siete stati come una grande famiglia per me. Grazie alla redazione e a tutte le persone che lavorano per il programma. Grazie alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e scritto dei bellissimi messaggi”, ha concluso l’ex ballerino di Amici che ha perso una persona importante della loro grande famiglia.

Tornato a casa, poi, Leonardo ha ricevuto l’abbraccio più bello: quello della mamma che ha deciso di condividere sui social pubblicando un video.