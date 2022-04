Uomini e Donne: torna il cavaliere più discusso e non delude nessuno

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 3 aprile: il ritorno nel trono over del cavaliere più discusso non delude le aspettative del pubblico.

I colpi di scena nel parterre del trono over di Uomini e Donne non mancano mai. Il programma di Maria De Filippi non solo è sempre seguitissimo, ma in ogni puntata, regala emozioni, colpi di scena e discussioni varie. Nella registrazione del 3 aprile, così, un cavaliere, tornato in trasmissione nella scorsa registrazione, non ha deluso le aspettative del pubblico dando immediatamente vita ad una nuova dinamica.

Nella giornata di oggi, domenica 3 aprile, le dame e i cavalieri del trono over, ma anche Luca Salatino e la nuova tronista Veronica, sono tornati in studio per una nuova registrazione di cui è stato un protagonista un cavaliere tornato dal passato.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 3 aprile: Gemma Galgani in panchina, al centro dello studio proprio lui

Cos’è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne? A svelare tutti i dettagli è la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni. Nella nuova registrazione del trono over non c’è stato spazio di Gemma Galgani. La dama di Torino che ha ricevuto una nuova delusione sentimentale dopo la scelta del professor Franco di chiudere la loro conoscenza, è rimasta in panchina per assistere al racconto delle conoscenze delle altre dame e degli altri cavalieri.

Il protagonista della registrazione è stato Riccardo Guarnieri. L’ex cavaliere del trono over nonchè ex di Ida Platano è tornato in trasmissione nella scorsa registrazione. Dopo aver lasciato il programma con Roberta Di Padua per provare a costruire qualcosa con lei, dopo essere tornato in studio proprio con Roberta per annunciare la fine della storia, Riccardo aveva deciso di non tornare. Oggi, però, ancora ufficialmente single, Guarnieri ha deciso di ricominciare a cercare l’amore sedendosi nuovamente nel parterre del trono over.

Come fanno sapere le anticipazioni della pagina “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo è uscito con una dama del parterre. L’appuntamento tra i due è andato bene ed entrambi hanno deciso di continuare a conoscersi.

Nuova conoscenza anche per un altro ex di Ida Platano che, recentemente, è stata umiliata in trasmissione. Alessandro Vicinanza è uscito con una ragazza giunta in trasmissione solo per lui.

Per quanto riguarda il trono classico, dopo la scelta di Matteo Ranieri che ha concluso il proprio percorso scegliendo Valeria Cardone, Luca Salatino è uscito con Soraia mentre Veronica, all’inizio del proprio percorso, è uscita con due ragazzi.