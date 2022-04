Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sempre più uniti e innamorati, hanno trascorso la domenica in un posto molto speciale per lei.

Una domenica speciale per Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sempre più uniti e innamorati da quando lei ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, lo scorso 14 marzo, tornando tra le braccia del fidanzato che non vedeva l’ora di vivere il loro amore nella realtà. Approfittando di una giornata di sole su Roma, Manuel e Lulù si sono concessi un pranzo in un posto davvero speciale.

A svelare il posto in cui Manuel ha deciso di portarla è stata proprio Lulù pubblicando sul proprio profilo Instagram un video in cui i protagonisti erano Manuel e il mare.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: pranzo al mare per la coppia di innamorati del GF Vip

Dopo aver trascorso il sabato sera separati con lei che è andata a cena con le sorelle e lui con il padre e il fratello Kevin, Manuel e Lulù che si sono poi riuniti come ha documentato Manuel pubblicando una storia in cui aspettava Lulù in macchina, si sono concessi un romantico pranzo al mare, il posto preferito della Selassiè.

A raccontare il desiderio di portare Lulù al mare era stato proprio Manuel nel corso di un’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini durante una puntata del Grande Fratello Vip in cui aveva raccontato le difficoltà che deve affrontare ogni giorno e svelando anche la parte più intima di sè di cui ha parlato a Lulù lontano dalle telecamere.

In quell’occasione, Manuel aveva raccontato di voler portare Lulù al mare, ma di dover affrontare alcune difficoltà perchè non tutte le spiagge consentono alle persone sulla sedia a rotelle di raggiungere la riva attraverso una passerella. Oggi, però, Manuel ha deciso di rendere felice la fidanzata portandola, dopo sei mesi trascorsa nella casa del Grande Fratello Vip, proprio al mare come potete vedere dal video qui in basso pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram da Lulù.

La conferma del pranzo romantico che si sono concessi Lulù e Manuel è arrivata da Clarissa Selassiè che, nel corso di una diretta Instagram, alla domanda di una fan che le ha chiesto dove fosse Lulù, ha risposto che era fuori con Manuel per pranzo. Tra Lulù e Manuel che hanno iniziato subito la convivenza nella loro casa, dunque, tutto procede a gonfie vele. La coppia del Grande Fratello Vip è sempre più unita, complice e innamorata.