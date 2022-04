“Siamo tornati insieme, ma ci rilasceremo”: confessione choc della coppia vip

Il ritorno di fiamma nella notissima coppia vip ormai è noto a tutti, eppure i diretti interessati continuano a non volerne parlare. E arriva anche una scioccante rivelazione

La splendida showgirl e il suo ex marito (ormai non più ex) sono tornati insieme e questo lo sanno tutti. Va detto che l’ufficialità di questa notizia non è mai arrivata dai diretti interessati, ma ci sono foto e testimonianze dirette che confermano tutto. Del resto, non sono nemmeno arrivate smentite, e per chi segue il gossip questo è già importante, perché di fatto si tratta di una conferma indiretta.

I due vip vengono fotografati insieme da circa tre mesi, con le ultime foto pubblicate sul settimanale Chi. Lei conduce “Le Iene” e durante la puntata ha risposto ha una telespettatrice. Questa su Twitter aveva chiesto se poteva “assaggiare” il marito, perché come il vino buono invecchia col tempo. Li ha risposto. “Vuoi assaggiarlo? Ce la potresti fare perché tra poco ci lasceremo… e lui andrà con altre donne”.

La coppia vip si è riavvicinata, ma potrebbe arrivare presto una nuova crisi

Una risposta abbastanza sconcertante, perché lascia intendere molte cose. Innanzitutto che esiste la possibilità che i due possano lasciarsi ancora, e soprattutto che lei, in fondo, non si fida così tanto del suo compagno. Possibile che sia davvero così? La coppia in questione è quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E a proposito del napoletano, tempo fa Belen in un’intervista spiegò che un uomo che l’aveva fatta soffrire lo conosceva da più di 11 anni.

“Non ci siamo detti sempre la verità. Credo sia il più sensuale dei compagni che ho avuto – raccontò la modella argentina – da quel punto di vista andavamo d’accordo. Se è stato anche il più infedele? Forse, questo non lo so. Più o meno si. In ogni caso anche se mi fa arrabbiare poi torna tutto come prima”.