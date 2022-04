Nunzio lascia Amici 21? Il ballerino perde il controllo e sbotta

Nella casa di Amici di Maria De Filippi Nunzio ha vissuto ore di panico e paura nella notte a causa di un’iniziativa che lo ha turbato

Momento difficile per Nunzio nella “casetta” di Amici. Il ballerino ha trascorso ore particolari all’insegna della paura, tanto da voler addirittura lasciare il talent. Il motivo non è così serio come potrebbe sembrare: si tratta di uno scherzo tutto sommato innocente, ma che lo ha terrorizzato. Questo è durato per diverse ore, aumentando il senso di disagio di Nunzio, che era effettivamente spaventato e impaurito.

Infatti, lo scherzo contro di lui è andato avanti addirittura fino alle 3.30 del mattino, con grande fastidio da parte sua e dei compagni di scuola, che di fatto non hanno dormito. A orchestrare il perfido scherzo è stato LDA, che non ha fatto dormire, oltre Nunzio, anche Albe e Luigi che è venuto in soccorso. In sostanza, il simpatico Luca D’Alessio ha fatto finta di essere sonnambulo, facendo spaventare molto l’amico che si è effettivamente terrorizzato.

Amici, il momento drammatico vissuto da Nunzio e poi il grande sospiro di sollievo

Il cantante ha iniziato a fare versi e a spaventare gli amici. Ha pure cominciato a contorcersi sul letto in maniera molto inquietante, facendo spaventare molto Nunzio. Lui a un certo punto non ha fatto altro che implorare di andare via e di uscire da quella condizione di spavento. “No, basta redazione io esco. Fatemi uscire”.

Ha detto l’artista quasi disperato. Evidentemente Nunzio ha creduto che veramente Luca D’Alessio fosse un sonnambulo, ma poi è stato lo stesso suo amico a chiarire che si trattava solo di uno scherzo. Solo a quel punto, finalmente, anche Nunzio si è tranquillizzato. Ora il ballerino e i suoi amici possono riprendere il percorso e prepararsi alla puntata che andrà in onda sabato, come sempre in prima serata su Canale 5.