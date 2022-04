Noi anticipazioni: un dramma e tanti colpi di scena

Stasera, domenica 10 aprile, in prima serata su Rai 1, sesto ed ultimo appuntamento con la fiction Noi. Le anticipazioni e cosa succederà

Grande attesa per sapere come andrà a finire “Noi“, la fiction di successo d Rai 1, che questa sera, domenica 10 aprile, chiuderà il suo primo ciclo. Sesta ed ultima puntata della serie tv ispirata a un format americano. Un discreto successo, seppur non straordinario, con le premesse di un ritorno nella prossima stagione. Tuttavia, al momento non ci sono ancora annunci. Ecco un po’ di anticipazioni su quello che il pubblico di Rai 1 vedrà questa sera. Innanzitutto i due episodi in programma si intitoleranno “Napoli” e “La Luna”.

Si comincia con la drammatica situazione di Mimmo, le cui condizioni di salute peggiorano. Non sta bene e c’è grande tristezza, perché non potrà sopravvivere a lungo. Ecco perché Daniele decide di portarlo a Napoli, per fargli vedere per l’ultima volta la sua città. I luoghi, le persone e le sensazioni che viveva da ragazzo. Intanto, Teo e Cate vogliono ancora sposarsi, ma i preparativi sno più lenti.

Noi, questa sera l’ultima puntata: saranno sciolti tutti i nodi?

Non si tratta di una crisi, ma i due hanno bisogno di più tempo e soprattutto di maggiore calma. E poi si rivivrà (col consueto flashback nel passato) l’incontro tra Rebecca e Pietro. Piano piano si arriverà alla profonda crisi che li sta perseguitando. E naturalmente non mancheranno i colpi di scena finali, che spiegheranno indubbiamente molte cose, ma che lasceranno anche molti scenari aperti in vista di una probabile seconda stagione.

Questo il cast dell’ultima puntata: Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano, Livio Kone, Massimo Wertmüller, Francesco Mandolini, Gianmaria Brambillasca, Anna De Luca, Giulia Barbuto C. da Cruz, Girum Feliciani, Malich Cisse, Angela Ciaburri, Leonardo Lidi, Flavio Furno, Timothy Martin, Jason Derk Prempeh, Isabel Fatim Ba, Sofia Bendaud, Francesca Agostini, Liliana Fiorelli, Giordana Faggiano.