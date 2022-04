Rompicapo matematico: risolvilo in un minuto, aggiungi il valore giusto!

Risolvere i rompicapo è senza dubbio un’attività divertente, specialmente se vuoi metterti in gioco imparando nuove tecniche nella loro risoluzione. Il test di oggi è matematico, infatti dovrai fare bene i conti, ma senza perdere tempo! Le lancette si muovono, e il minuto sta passando.

Come puoi ben vedere, abbiamo dei grafici che sembrano delle torte numeriche, perché contengono e indicano dei valori. Cifre e calcoli, la testa gira in tondo proprio come gli elementi rappresentati in immagine! Non disperare, mantieni alta la concentrazione e risolvi il rompicapo matematico in un minuto, perché credimi che è possibile. Se non ci riesci, alla fine dell’articolo c’è la soluzione, ma se sbircerai prima dello scadere del tempo e senza averlo risolto da solo, sai già che l’avrò vinta.

Moltiplicazioni, divisioni, addizioni e sottrazioni, hai fatto un ripasso delle lezioni delle elementari? E’ arrivato il momento di mettersi in gioco, e potrai farlo con questo rompicapo matematico che ha come protagonisti i numeri e i calcoli. Sono tre grafici a torta, di cui non potrai sapere se il sapore è dolce o meno, ma determineranno l’esito della sfida, che se non la supererai sarà amara!

Allora, l’obiettivo è il seguente: devi trovare il valore mancante. Fin qui ci siamo, ma quello che non sai è che ha un legame con il resto delle cifre indicate, quindi fai tanta attenzione sulle possibili operazioni da fare.

Ecco ti ho dato già troppi consigli, sicuramente lo risolverai, ma se non ce la fai, guarda la soluzione nel paragrafo successivo!

Rompicapo matematico, soluzione facile e veloce!

La cifra che riempie l’ultimo spazio vuoto del grafico a torta è inaspettatamente quello che vedi rappresentato. E’ il numero 1! Chi l’avrebbe mai detto che dietro tanti numeri, ci sarebbe stato il primo tra tutti, ma soprattutto un valore così piccino? Da cosa è data la soluzione? Te lo spiego io.

Risolvere questo enigma in un minuto non è facile, ma senza dubbio è possibile. Bisogna soltanto essere in grado di cogliere al volo le relazioni fra le cifre, dettaglio che ti avevo già rivelato nel paragrafo precedente. Come? Provando a fare più calcoli, e una volta trovata l’operazione corretta, ecco risolto il rompicapo.

Il calcolo giusto è il seguente:

prima torta (9×8) – (15+17)= 40

seconda torta (3×12) – ( 6+2)= 28

terza torta (14×4) – (23+28)= 1

Anche questa volta l’ho avuta vinta io, ci vediamo al prossimo rompicapo, nel frattempo conviene esercitarsi!