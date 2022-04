Grande Fratello Vip 7: il primo concorrente dall’Isola dei Famosi 2022? Scoppia il gossip

Ex Isola dei Famosi verso il Grande Fratello Vip? Nella settima edizione del reality di Canale 5 potrebbe esserci un ingresso inaspettato

L’Isola dei Famosi è ormai ampiamente decollata, eppure i fan del Grande Fratello hanno sempre la testa al loro reality preferito. Anche per questo motivo si guarda con interesse allo show in Honduras per capire se qualche “reduce” da questa esperienza potrebbe far parte del nuovo cast del GF Vip, che a settembre dovrebbe (condizionale d’obbligo perché non è ancora ufficiale) tornare con la settima edizione.

Tra i vari nomi che circolano, ce n’è proprio uno che potrebbe arrivare dall’Isola. Un ex concorrente del reality “adventure” è stato intervistato da SuperGuidaTv, raccontando un interessante retroscena. “Alfonso Signorini mi ha chiamato a novembre, per farmi entrare nella casa il mese successivo – ha raccontato – serviva una persona come me, in grado di creare un po’ di dinamiche, in quanto lo show stava vivendo una fase piuttosto statica. Invece sono arrivati Valeria Marini e Giacomo Urtis, che in effetti hanno portato un po’ di divertimento nella casa. Ad essere sincero mi è dispiaciuto non essere entrato, poteva essere una bella occasione”.

Grande Fratello Vip, un concorrente si candida apertamente

A parlare è Antonio Zequila, una vecchia conoscenza della tv italiana e attualmente impegnato proprio sull’Isola. Ovviamente le sue parole sono antecedenti alla partenza per l’Honduras. Ha poi aggiunto: “Alfonso Signorini è un caro amico, mi ha aiutato molto “curando” il cancro dell’anima, che è la depressione. Avevo perso mio padre e lui mi ha sostenuto molto. Forse potrei entrare nella casa nella prossima edizione che inizia a settembre”.

Insomma, il buon Zequila dà una vera e propria notizia. Che possa essere lui uno dei nuovi concorrenti? E attenzione, perché non finisce qui: si parla con insistenza di un’edizione “vip” di Uomini e Donne, con Zequila anche in questo caso candidato. “Per me sarebbe un grande onore”, ha spiegato Antonio.

Il potenziale cast (iniziale) di Bloggtivvu.com

Veronica Cozzani (mamma dei Rodriguez)

Pamela Prati (showgirl)

Davide Donadei (ex tronista)

Antonio Zequila (attore e opinionista)