Stefano De Martino: arriva il bacio in diretta ad Amici proprio con Lei

Stefano De Martino spiazza ancora ad Amici: durante l’ultima puntata del serale, per il conduttore napoletano arriva il bacio proprio con lei!

Stefano De Martino riesce a far parlare di sè anche durante il serale di Amici 21 di cui è giudice insieme a Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia. Sempre spiritoso e ironico, nel corso della puntata trasmessa il 9 aprile, Stefano ha tirato fuori anche la sua parte più emotiva non trattenendo la commozione nel corso di un’esibizione di una ballerina.

Di fronte alla commozione di Stefano, una delle persone a lui più vicine gli ha dato un bacio davanti alle telecamere strappando gli applausi del pubblico.

Stefano De Martino: il bacio ad Amici conquista tutti

Durante l’esibizione della ballerina Serena, allieva della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, si è esibita in un assolo dedicato alla nonna. Nel corso della coreografia, l’immagine della nonna di Serena è apparsa in scena emozionando la stessa ballerina, ma anche Stefano De Martino. Il conduttore napoletano non è riuscito a trattenere l’emozione di fronte all’immagine della nonna di Serena che, sicuramente, l’ha fatto tornare indietro nel tempo ricordandogli il nonno a cui era estremamente legato. Ad andare da lui per consolarlo ci ha pensato proprio Maria De Filippi.

Di fronte alla commozione di Stefano, Maria De Filippi ha lasciato la propria postazione raggiungendo il conduttore napoletano e stampandogli un affettuoso e materno bacio sulla fronte. Tra Maria e Stefano che ad Amici ha anche dedicato un messaggio all’ex, sin da quando il conduttore era solo un allievo della scuola, c’è sempre stato un rapporto davvero speciale esattamente come quello che ha con Alessandra Amoroso ed Emma Marrone che ha recentemente ricordato la sua vittoria ad Amici dodici anni fa.

Un gesto d’affetto quello della De Filippi nei confronti di Stefano che, con il nonno, ha sempre avuto un rapporto speciale al punto da aver tatuato il numero di telefono del Bar Stella in cui è cresciuto con il nonno. Proprio Bar Stella è stato il titolo di un suo programma trasmesso su Raidue.

“Ho tatuato un numero di telefono. Io sono nato e cresciuto nel Bar Stella di mio nonno nel quale lavorava tutta la mia famiglia, quindi quel posto è stato il punto di riferimento della mia infanzia ed ho un sacco di bei ricordi legati proprio a quel bar. Uno dei pochi numeri che conosco a memoria”, aveva dichiarato nel 2017 ai microfoni del TgCom ricordando così nonno Stefano scomparso nel 2016.