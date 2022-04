Rompicapo: trova le 6 parole in meno di un minuto, è difficilissimo!

Apparecchi telefonici come computer e smartphone possono essere utilizzati in modo produttivo, sai come? Immergendosi nella sfida dei quiz e test di varia tipologia. Quello che ti propongo oggi è il rompicapo delle parole. Non si tratta di un’enigma impossibile, ma senza dubbio ti farà sudare.

Non ci sono rompicapi che non possono essere risolti, inoltre le sfide vanno accettate senza se e senza ma. Il rompicapo delle parole è un giochino con il quale ci siamo scontrati in passato, e proprio per questo ho deciso di darti la rivincita. Magari questa volta sarai in grado di battermi? Provaci! Attento all’orologio, perché in questa situazione non ti sarà amico, anzi renderà tutto ancora più complicato.

Allenarsi con degli indovinelli rende la mente più fresca ed attiva, specialmente quando nel rompicapo è necessario fare una caccia alle parole! L’enigma non è impossibile, ma senza dubbio ti farà impazzire perché i dettagli sono tanti e anche i termini da ricercare non sono da meno.

Fai attenzione al passare del tempo, il minuto sta per scadere, e le parole possono essere sotto i tuoi occhi e tu neanche te ne rendi conto!

Allora, ci sei riuscito, oppure sei ancora alla ricerca?

Rompicapo delle parole, ecco la soluzione!

L’immagine è ben chiara e definita, quindi trovare le parole non era impossibile, senza dubbio però il tempo che passa e lo scadere del minuto non hanno facilitato le cose. E’ una scena in movimento, quindi anche questo particolare contribuisce a rendere lo schema più articolato. Abbiamo due bambini e un micio intenti a giocare e a scherzare, ma gli ambienti sono più di uno.

C’è il salone nel quale ci sono loro, ma anche la cucina in lontananza. Allora, esplorando per bene gli spazi le parole da trovare sono: cat, titles, card, mirror, coucho e sirak!

Le parole in inglese possono averti in parte tratto in inganno, ma non era troppo difficile, e sono sicura che qualcuna l’hai trovata! Sei migliorato rispetto alla volta precedente, visto che è così, ti aspetto al prossimo indovinello.