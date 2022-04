Rompicapo di logica: svela il mistero, di cosa si tratta?

Allenarti con dei rompicapo di logica è un’ottimo modo per passare del tempo libero, specialmente quando c’è un mistero da risolvere. Infatti, l’enigma con cui avrai a che fare oggi non c’entra con calcoli o con l’analisi di una foto, ma dovrai scoprire di cosa si tratta.

Una frase basta per mettere in crisi i rivali nelle sfide! Il rompicapo di logica ha al suo centro un mistero tutto da scoprire, il problema è che non ci sono molto elementi. Dovrai metterti in gioco con le tue sole capacità intellettive, senza fronzoli o chissà quale altra arma nascosta. Allora, ci vuoi provare, oppure sbricerai alla fine dell’articolo la soluzione? Come sempre io ti svelo la risposta corretta, ma se lo farai prima dello scadere del minuto e senza aver capito di cosa sto parlando, l’avrò vinta io!

Siamo qui all’ennesimo appuntamento con i rompicapo di Instanews! Mettersi in gioco dà sempre una scarica di adrenalina, ma la fretta non ti porterà alla soluzione. E’ chiaro che allo scadere del minuto, la sfida sarà terminata, ma hai tutte le carte in regola per risolvere il mistero. Di cosa sto parlando nella consegna? Leggila attentamente:

“Più persone mi custodiscono e meno sono al sicuro. Cosa sono?”

Allora, hai qui la frase da decifrare, non ti serve altro se non una buona dose di concentrazione e la voglia di vincere! Se scorri l’articolo ti dirò la soluzione.

Rompicapo di logica: ecco la soluzione del mistero!

Allora, innanzitutto devi sapere che i rompicapo di logica hanno pochissimi elementi, specialmente quando devi indovinare un oggetto o qualsiasi altra cosa. In questo caso, abbiamo a che fare con un elemento astratto.

Ciò che sappiamo è che questo elemento per essere al sicuro, ha bisogno che siano pochissimi quelli che lo conoscono. Ci sei quasi, o ancora non hai capito? La risposta esatta è: segreto!

Se un segreto viene allo scoperto, e sono troppe le persone che ne sono a conoscenza, allora non è più tale! Proprio come quando nel nostro sito sveliamo una news fresca fresca, da novità diventa una notizia a tutti gli effetti.

Allenati per la prossima sfida, sei ancora un po’ arrugginito, ci vediamo al prossimo rompicapo.