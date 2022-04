Grave lutto per l’ex vippone: l’annuncio struggente sui social

“Ciao papà, adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene 💖… Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”, ha scritto Patrick sotto la foto del padre che vedete qui in alto. Il padre di Patrick, come ha raccontato lui stesso durante l’avventura alla quarta edizione del Grande Fratello Vip vinta da Paola Di Benedetto e a cui parteciparono come concorrenti anche Antonella Elia e Adriana Volpe che è stata l’opinionista insieme a Sonia Bruganelli della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini , arrivò in Italia nel 1956 dall’Argentina quando aveva solo otto anni. Crescendo aveva studiato al Conservatorio di Parigi.