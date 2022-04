Paura sul set di Don Matteo, il racconto choc

Sul set di Don Matteo i protagonisti hanno vissuto momenti non proprio facili. Il racconto ha lasciato senza parole i fan della fiction di successo di Rai 1.

Don Matteo è senza alcun dubbio una delle fiction di maggior successo mai realizzate dalla Rai, tant’è che va in onda da oltre 10 anni sul piccolo schermo degli italiani.

I telespettatori continuano a premiarla, permettendogli di conquistare veri e propri ascolti record. Anche se non hanno potuto nascondere una certa delusione nel sapere che il loro beniamino Terence Hill ha scelto di abbandonare il progetto e il suo posto è stato ereditato da Raoul Bova.

In occasione del lancio della nuova stagione, però, Nino Frassica ha svelato un retroscena choc su Don Matteo rivelando che durante il corso delle riprese ha rischiato la vita.

Nino Frassica ha rischiato la vita durante le riprese di Don Matteo: la confessione

Nino Frassica, durante il corso di una recente intervista per il lancio della nuova stagione di Don Matteo, dove è stato rivelato il fidanzato segreto di una delle protagoniste della serie, ha rivelato di aver rischiato la vita sul set.

L’attore era intento a girare una scena di notte, dove la luminosità non era al massimo, e si trovava su un tetto. Purtroppo però è scivolato e rischiava di cadere già. Fortunatamente non era solo e con lui, al suo fianco, c’era Terence Hill che lo ha prontamente afferrato impedendo che il peggio potesse accadere.

Fortunatamente, però, tutto è andato per il meglio e Nino, grazie all’aiuto di Terence, è riuscito ad evitare la tragedia e a proseguire non solo le riprese ma anche la sua vita di tutti i giorni al di fuori del set della fiction di successo di Rai 1.