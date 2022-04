Giorgia e Antonio, colpo di scena dopo Matrimonio a prima vista Italia

Antonio e Giorgia mesi dopo la scelta di rimanere sposati, continuano a essere una coppia? La verità dopo la fine di Matrimonio a prima vista

Una delle coppie più famose e seguite di “Matrimonio a prima vista” è quella formata da Antonio Quarta e Giorgia Rosati. Dopo la fine del programma i due hanno scelto di rimanere sposati. Ma oggi, a distanza di mesi, sono ancora una coppia? Come sempre, le rivelazioni sul futuro degli sposi dopo il termine del programma (e delle cinque settimane di prova) vengono svelate nella puntata “supplementare” che racconta il dopo.

Si tratta del famoso Matrimonio a prima vista “e poi”. Uno degli appuntamenti più attesi dai fan, che possono conoscere i retroscena e come è andata tra le coppie nelle settimane successive alla fine dello show. Ed effettivamente, da questo “e poi” arrivano spesso colpi di scena e sorprese. La coppia individuata è quella tra Antonio e Giorgia, che hanno deciso di rimanere insieme. I due sembrano andare d’accordo, avendo entrambi due caratteri placidi e pazienti.

Matrimonio a prima vista, per Giorgia e Antonio una svolta “a metà”

Proprio su questo aspetto, la ragazza ha apprezzato che Antonio le abbia fatto conoscere la sua famiglia. Un ambiente sereno e accogliente, che ha trasmesso fiducia alla ragazza. Va precisato che tra di loro non c’è stato il vero e proprio colpo di fulmine, ma i due hanno avuto modo di conoscersi e sembrano felici. Mentre le altre coppie di quest’ultima edizione (sono due) si sono lasciate, loro hanno deciso di andare avanti.

Ebbene sì, i due stanno ancora insieme, anche se non conducono una vita da coniugi a tutti gli effetti. Sono molto impegnati con il lavoro e hanno poco tempo per vedersi. “L’importante è che ci sia rispetto”, ha spiegato Giorgia nel corso della puntata. Insomma, una sorta di momento di transizione in attesa della svolta definita. E quindi i due proseguono la loro relazione, seppur a distanza. Vedremo come si svilupperà la loro storia nelle prossime settimane.