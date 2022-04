Isola dei Famosi 2022, squalifica in arrivo: bufera sul web

All’Isola dei Famosi è in arrivo la prima squalifica? Il dettaglio non è sfuggito all’attento popolo della rete che ha notato tutto.

L’Isola dei Famosi è tornato sul piccolo schermo degli italiani con la prima puntata di questa settimana e come al solito non sono mancati i colpi di scena.

C’è stato il primo abbandono di quest’edizione, in quanto Ilary Blasi ha annunciato che Patrizia Bonetti, dopo essersi sottoposta alla prova del fuoco, è stata costretta a tornare in Italia per doversi sottoporre a tutte le cure necessarie, ma non solo. Durante il corso della puntata, l’attento popolo del web ha notato che una delle coppie in gara avrebbe pronunciato una bestemmia in diretta.

La padrona di casa durante il corso della messa in onda non si è sbilanciata più di tanto, probabilmente nemmeno si è resa conto di quanto alcuni telespettatori hanno avuto modo di percepire, ma in molti si chiedono se ci sarà la prima squalifica all’Isola dei Famosi nonostante il percorso della coppia sia iniziato davvero poco.

Anticipazioni Isola dei Famosi: La coppia è a rischio squalifica?

All’Isola dei Famosi, dove c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis, uno dei concorrenti in gara avrebbe pronunciato una bestemmia appena approdati in Honduras. Di chi stiamo parlando?

Della coppia formata dai Cugini di campagna Silvano Michetti Nick Luciani. Il video, incorporato poco più in basso, cattura il momento a cui gli utenti della rete fanno riferimento, ma non si riesce a comprendere al meglio se le parole pronunciate da Silvano siano realmente una bestemmia o semplicemente un’esclamazione dettata dal momento ma la clip sta rapidamente facendo il giro di tutti i social e il pubblico se chiede come reagirà la produzione di fronte alla scena che si è presentata nelle scorse ore.

I Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi andranno incontro alla squalifica, nonostante siano arrivati da pochissimo in Honduras, o si tratta soltanto di un semplice malinteso? Staremo a vedere.