Harry e Meghan, adesso è ufficiale: saranno presenti all’evento

Royal Family: la notizia ha sorpreso tutti ma è stata ufficializzata da poco: Harry e Meghan parteciperanno all’importante evento

Ogni volta che Harry e Meghan rilasciano una dichiarazione o partecipano ad un evento importante, attirano immediatamente le attenzioni di tutti i media. Le luci dei riflettori sono tutte per loro, in questi anni sono riusciti ad oscurare diversi eventi mediatici grazie ad una semplice intervista. La loro forza mediatica non si traduce sempre in apprezzamento da parte del popolo.

Secondo alcuni sondaggi, infatti, i Sussex non sarebbero i reali preferiti dai sudditi inglesi, sconfitti per distacco da William e Kate. I Cambridge, grazie alla loro classe ed eleganza, riescono a risultare più simpatici al popolo, segno evidente che restare sobri forse conviene. L’addio al Regno Unito da parte di Harry e Meghan non ha contribuito ad accrescere la loro popolarità.

Da quando vivono negli Stati Uniti d’America, infatti, hanno ricevuto molte critiche da parte di tutti: media, opinionisti, sudditi britannici, membri della Royal Family e semplici osservatori. Negli ultimi giorni, i genitori di Archie e Lilibet hanno fatto discutere molto a causa della loro partecipazione ad un evento pubblico molto importante. Scopriamo insieme di cosa si tratta e perché in Gran Bretagna ci sono molte persone arrabbiate.

Harry e Meghan preferiscono le nozze di Brooklyn Beckham alla commemorazione di Filippo

I Duchi di Sussex non riescono proprio a restare lontani dai guai. Dopo le recenti polemiche legate al loro presunto divorzio, l’ex attrice statunitense e suo marito hanno fatto discutere molto a causa di una decisione particolarmente controversa. Il 9 aprile è prevista la commemorazione in onore del Principe Filippo, esattamente un anno dopo la sua scomparsa.

Harry era molto legato a suo nonno e, per questo motivo, molte persone in Inghilterra avevano sperato di vederlo all’importante evento. Ci sarà la Royal Family al completo ma non saranno presenti i Sussex. La motivazione ufficiale sarebbe legata all’impossibilità di fornire ad Harry una scorta di Scotland Yard, ma pare che ci sia dell’altro. Harry e Meghan avrebbero accettato l’invito di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz.

La coppia preferirebbe presenziare al matrimonio del figlio di David e Victoria Beckham piuttosto che partecipare alla commemorazione in onore di Filippo di Edimburgo. Gli eventi si terranno entrambi il 9 aprile e la loro decisione ha fatto infuriare tutti, soprattutto i familiari di Harry. È probabile che queste polemiche non finiranno a breve: in Inghilterra si discute sulla partecipazione dei Sussex al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, previsto per il prossimo giugno. Harry e Meghan saranno presenti o ci sarà un altro impegno alternativo a tenerli distanti dalla Royal Family?