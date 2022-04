Test logica: soltanto i veri fenomeni daranno la risposta esatta

Sei un acuto pensatore o una persona distratta? Scoprilo attraverso questo test di logica e ragionamento, vediamo cosa sei in grado di fare

Questo test proverà a verificare la tua capacità di immedesimarti in una situazione e di trovare una soluzione in pochi secondi. Si tratta di un quiz di logica e ragionamento, basato su una storia potenzialmente vera, nella quale potresti trovarti in futuro. Oltre a tenere allenato il tuo cervello, questi test ti possono aiutare a migliorare la qualità della tua vita.

Proprio per questo motivo, molti esperti consigliano di dedicare qualche minuto al giorno per questo genere di test. Ovviamente, si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, il test che ti proponiamo non ha nessuna validità scientifica e non si basa su nessuna teoria studiata o verificata. Prendilo per quello che è, un passatempo particolarmente divertente.

Guarda con attenzione l’immagine in alto. Il test di oggi è ambientato in un rifugio di legno all’interno di un bosco. Sei da solo e hai a disposizione soltanto quattro oggetti per avere un po’ di luce: una lampada ad olio, una stufa, una candela ed un solo fiammifero. Cosa accendi per primo? Pensaci bene e poi rispondi. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Come spesso accade quando ci sottoponiamo ad un test di logica e ragionamento, bisogna concentrarsi innanzitutto sui dettagli più importanti, scartando quelli che sono stati inseriti solo ed esclusivamente per ingannarci. Una volta effettuata questa operazione, il percorso sarà tutto in discesa. Ed è proprio ciò che speriamo tu abbia fatto quando hai letto il testo del quesito di oggi.

Qualora tu abbia avuto difficoltà nel fornire una risposta, sappi che non devi avere nessuna preoccupazione. Non sei tu il problema, con un po’ di allenamento riuscirai sicuramente ad essere più efficiente la prossima volta. Il primo passaggio è quello di pensare bene agli oggetti che abbiamo a disposizione. Sono tutti oggetti che servono per fare luce, soprattutto se ti trovi da solo in un bosco.

Tre di questi oggetti hanno una caratteristica comune: si accendono con l’utilizzo di un fiammifero. Poiché il fiammifero a disposizione è soltanto uno, ecco la risposta al quiz di oggi: accenderai per primo il fiammifero, poi illuminerai il rifugio accendendo la stufa, la lampada e la candela. Ci sei arrivato da solo o hai avuto bisogno di sbirciare la soluzione?