Oroscopo 5 aprile 2022: top Gemelli, un vero flop Pesci

Nell’Oroscopo di oggi si parlerà di crescita, perché non mancheranno attriti, ma armandoci di tanta forza d’animo, è proprio qui la prova da superare. Si tratta di non cadere in tranello, perché la Congiunzione Marte-Saturno provoca i segni che dovranno mantenere i nervi saldi. Inoltre, si aggiunge il passaggio di Venere nel segno dei Pesci, c’è aria di romanticismo.

Crescita e amore sono le parole dell’Oroscopo della giornata. Come sempre, le previsioni sono per tutti, infatti sulla base dei transiti analizzeremo la situazione totale, ma è con la classifica dei fortunati e non che dobbiamo anche fare i conti. Gli Astri in gioco sono Marte, Saturno e Venere, completamente diversi, ma al tempo stesso fondamentali per il percorso delle Case Celesti. Ecco cosa c’è da sapere.

Alziamo gli occhi al cielo, perché le previsioni dell’Oroscopo di oggi, sono tante! Iniziamo dal fatto che quanto diremo non è la verità assoluta. Le constatazioni vanno come sempre interpretate, poi i consigli possono essere applicati, ma alla fine gli artefici del proprio destino, sono le persone in carne ed ossa.

Il primo transito è la Congiunzione Marte-Saturno, cioè il posizionamento che vede i due Astri essere alla stessa distanza rispetto un punto, in questo caso l’Aquario. L’unicità del moto è data dal fatto che i due pianeti, della guerra e del rigor di logica, era da ben due anni che non si incontravano così. Cosa genera?

Si realizzerà una situazione complicata, nella quale da una parte avremo il pianeta rosso in escandescenza, e dall’altra il rigido Saturno che desidera porre un freno, o meglio un certo ordine alle pulsioni in eruzione. I segni percorreranno una strada tortuosa, poiché si ritroveranno a dover scegliere tra la forza della passione e l’intelligenza più sopraffina.

Sangue freddo o blocco nella comunicazione? Sta alle Case Celesti decidere come agire.

Meno male che subentra il pianeta Venere che passando dal segni dei Pesci, donerà uno spiraglio di tenerezza, anche dove tutto sembrava perduto. Quindi, l’amore prenderà il sopravvento, in modo diverso per ogni segno, specialmente per fortunati e non.

Oroscopo: rinascita per i Gemelli, finalmente!

Partiamo con le previsioni per questi tre: Gemelli, Aquario e Cancro! Rispettivamente tre segni d’aria, ancora aria e acqua, sono al massimo delle loro energie, perché riescono a manifestare totalmente la propria essenza, ma non solo. Ecco dei consigli per affrontare al meglio le sfide del giorno, se sei della Bilancia sei la prossima e ti conviene approfondire alcuni aspetti del tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai Gemelli, lunatici ed energici, i due moti vi calzano a pennello! Questo accade perché la dualità vi appartiene da sempre, quindi in ambito lavorativo le vostre energie saranno canalizzate al meglio per raggiungere grandi risultati. Consigli: in amore cercate di non perdervi in inutili disguidi, il litigio va bene per crescere, ma fino ad un certo punto.

Passiamo all’Aquario, ribelle e generoso, sia la Congiunzione che Venere ti regaleranno delle gioie. Al lavoro tutto bene, è sul fronte amore che la relazione di coppia e l’eroticità dei single, saranno al massimo! Si ritrova una bella comunicazione e complicità con il prossimo. Consigli: cavalca l’onda, è il tuo momento!

Che dire del Cancro? Timido e introverso, stai piano piano conoscendo dei lati che ti incuriosiscono e non puoi farne a meno. Gli Astri in gioco ti caricano al lavoro, potrai ottenere buoni risultati, ma in primis devi sentirti sicuro. Consigli: anche in amore non temporeggiare, agisci, pensa a cosa ti fa stare bene e riscopri le tue priorità.

Brutta giornata per i Pesci, e non solo!

Scopriamo i tre sfortunati: Sagittario, Vergine e Pesci! Si tratta di tre amici i cui elementi sono fuoco, terra e acqua, insomma un bel mix di energie. La giornata non sarà il massimo proprio perché le emozioni, specialmente quelle spiacevoli, prenderanno il sopravvento. Ecco delle dritte per affrontare le avversità. Se sei dell’Ariete sei il prossimo e devi assolutamente aggiornarti sugli ultimi movimenti nel tuo cielo.

Iniziamo dall’ottimista, oggi per modo di dire, Sagittario. I moti ti aiutano, ma non basta, c’è qualcosa che ti fa vedere le situazioni negativamente. Che si tratti di amore o lavoro ne hai per tutti, però sei anche stanco di vivere questo mood. Consigli: trova o meglio, ritrova l’energia che è in te, senza cadere in vittimismi insensati.

Passiamo alla Vergine, concreta e selettiva, sei in un bel mare di guai e non sai come venirne a capo. Congiunzione e Venere sono due tasti dolenti, perché fai di tutto, ma non riesci a trovare la pace che ti rende serena. In amore niente di nuovo, ma al lavoro se ti senti nervosa, stai per conto tuo. Consigli: pensa a rilassarti, ogni tanto dovresti prenderti cura di te.

Concludiamo l’Oroscopo con il segno dei Pesci, tanto mistici quanto complicati. I due moti ti rendono suscettibile e vulnerabile, ci sono troppe energie in ballo, e non sai più come fronteggiare le situazioni in arrivo, specialmente al lavoro. In amore datti una tregua, o meglio, risolvi un problema alla volta. Consigli: dedica del tempo alle emozioni leggere, ogni tanto un po’ di superficialità, può fare bene.