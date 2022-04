Resa dei conti all’Isola dei Famosi: nuovo faccia a faccia tra Vladimir e Nicolas

All’Isola dei Famosi c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Vladimir Luxuria e Nicolas Vaporidis e non sono mancati i colpi di scena.

Come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, l’attore durante un confronto con l’opinionista le aveva parlato utilizzando il maschile e mancandole dunque di rispetto. Vladimir le ha fatto notare il tutto ma lui aveva replicato affermando che se lei vuole rispetto lo deve dare, senza chiederle scusa, in quanto lei lo ha accusato di essere un bravo regista oltre che attore.

Nicolas Vaporidis si scusa con Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi

Nicolas Vaporidis prima di dare modo a Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi, dove poco prima Ilary Blasi ha dato ragione a Delia Duran, di poter parlare ci ha tenuto a chiederle scusa affermando che non aveva alcuna intenzione di offenderla e qualora lo avesse fatto è pronto a chiedere scusa e tornare sui suoi passi.

L’opinionista ha ammesso di esserci rimasta male, ma che apprezza il gesto che lui ha voluto fare nei suoi confronti e per questo motivo ha intenzione di accettare le sue scuse e di lasciarsi alle spalle questo tristissimo capitolo per iniziare a scriverne uno ancora più bello.

L’attore si è scusato per l’errore commesso e ha riconosciuto di aver commesso uno sbaglio. Vladimir, d’altro canto, ha trovato la forza di poterlo perdonare e di assicurargli che questo capitolo tra loro ormai è concluso ed è pronta a proseguire con quello che gli aspetta per il loro futuro ed è stato possibile leggere nei suoi occhi una certa emozione per le scuse ricevute in diretta.