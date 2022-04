“Delia Duran lo aveva detto”: Ilary Blasi ammette tutto all’Isola

Delia Duran aveva messo in guardia Ilary Blasi e questa sera all’Isola dei Famosi la conduttrice ha ammesso ogni cosa.

Delia Duran oltre ad essere stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha partecipato attivamente anche all’Isola dei Famosi. No, la moglie di Alex Belli non è diventata una naufraga ma è stata spesso ospite in studio come amica di alcuni dei concorrenti.

La bella modella è una cara amica di Lory Del Santo e Marco Cuculo e lei aveva messo in guardia tutti sul conto di quest’ultimo affermando che ha un bel caratterino e non è affatto mansueto e tranquillo come può sembrare in questi primi appuntamenti.

Ilary Blasi ha ammesso tutto all’Isola dei Famosi in diretta questa sera su canale 5, confermando parola per parola le parole utilizzate dalla sua ospite. Ecco per quale motivo.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi da ragione a Delia Duran: la previsione

Durante il corso di questa diretta, Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, dove due concorrenti hanno avuto modo di potersi chiarire, ha fatto ascoltare ai naufraghi che cos’è successo durante il corso di questi giorni con Lory Del Santo che ha creato non poche discussioni. Tant’è che in molti l’hanno accusata di essere falsa e doppio giochista.

Marco Cuculo, suo fidanzato, ha deciso di prendere la parola ribadendo che lui, a differenza di lei, non ha alcun problema con il gruppo ed ha ribadito che non vuole entrare in queste dinamiche perché si trova bene con tutti i suoi compagni di viaggio.

“Ma ti stai dissociando?” ha esordito la conduttrice commentando le parole del suo concorrente. “Hai capito Marco, Delia Duran lo aveva detto che quello che abbiamo visto non era lui ma che sarebbe uscito fuori man mano” ha poi aggiunto stupita, curiosa allo stesso di tempo di vedere come si evolveranno le cose tra loro in Honduras in quanto man mano il suo carattere sta uscendo fuori e non è quello che si aspettavano.

Marco Cuculo ha stupito Ilary Blasi all’Isola dei Famosi e siamo sicuri che il suo percorso si rivelerà senza alcun dubbio interessante.