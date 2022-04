Isola dei Famosi daytime 04/04/2022, pace fatta tra le due naufraghe? Il gesto cambia tutto

All’Isola dei Famosi le due naufraghe sono riuscite a superare ogni incomprensione? Un gesto tra loro sembra cambiare tutto.

Isola dei Famosi è tornata anche questa settimana con i suoi consueti appuntamenti. Prima della diretta di questa sera su canale 5 in compagnia di Ilary Blasi, c’è la puntata del daytime ad accogliere i telespettatori mostrando loro che cosa succede tra i naufraghi in queste ore.

Come il pubblico del piccolo schermo ha avuto modo di poter notare, nonostante il programma ha iniziato da poco i naufraghi non hanno perso tempo e i rapporti tra loro sono più tesi che mai. Non sono mancate le prime divisioni dove ci sono nette antipatie tra diverse coppie e chi invece non vedeva l’ora di poter proseguire con il suo percorso in solitaria in Honduras. Senza dimenticare l’arrivo dei fratelli Tavassi che ha sconvolto nel giro di poche ore dal loro arrivo tutti i rapporti che si erano venuti a creare da lì a poco.

Non perdiamo altro tempo, però, e vediamo subito che cos’è successo oggi durante il daytime dell’Isola dei Famosi di oggi.

Floriana Secondi e Jovana Svonja costrette a collaborare all’Isola dei Famosi

Dopo l’arrivo dei fratelli Tavassi, dove Edoardo ha annientato Guendalina, c’è stato un altro arrivo inaspettato all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando dell’inviato di quest0edizione, Alvin.

Alvin ha stupito i naufraghi non solo per il suo arrivo ma anche perché ha comunicato loro che la produzione vuole consegnargli il materiale per creare una seconda capanna, ma per farlo dovranno pescare un pesce di almeno 10 cm. A scegliere chi deve sottoporsi questa prova è stata la leader Ilona Staller che ha fatto i nomi dei fratelli Tavassi e di Carmen Di Pietro e suo figlio.

All’ultimo minuto, Guendalina stupisce tutti e riesce a vincere la prova. Anche i concorrenti singoli di playa sgamada hanno avuto la loro ricompensa ma hanno dovuto farla recuperare a Floriana Secondi e Jovana Svonja che non vanno d’amore e d’accordo ma le due sono riuscite a superare questo limite e grazie all’aiuto della zattera sono riuscite a recuperare il loro premio in cibo e alcune verdure da consegnare ai loro compagni di viaggio.

La domanda però è solo una: quanto durerà questa pace all’Isola dei Famosi?