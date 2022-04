Uomini e Donne 04/04/22, Maria De Filippi perde le staffe: colpa di Tina Cipollari

By

A Uomini e Donne la padrona di casa Maria De Filippi ha perso le staffe a causa di Tina Cipollari: questa volta l’opinionista l’ha fatta grossa.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con una puntata di fuoco che ha visto Maria De Filippi perdere le staffe con Tina Cipollari, ma proseguiamo con calma e vediamo che cos’è successo nel dettaglio durante l’appuntamento trasmesso oggi.

In studio Pinuccia ha confidato non vedere di buon occhio Ida Platano. La dama è convinta che la migliore amica di Gemma Galgani abbia una cotta per il suo Alessandro. La Platano ovviamente smentisce il tutto e le fa notare che Alessandro potrebbe essere suo nonno. Anche lui ha smentito il tutto affermando che tra loro c’è soltanto un’amicizia pulita e niente di più.

Pinuccia insiste con la sua visione dei fatti e Gianni Sperti le fa notare che anche se fosse, non sarebbe affar suo considerato che la loro conoscenza è terminata settimane fa.

Tina Cipollari manda su tutte le furie Maria De Filippi negli studi di Uomini e Donne

Subito dopo Ida Platano, che dovrà fare il ritorno del suo storico ex in studio, è tornata al centro dello studio rivelando che la sua conoscenza con il cavaliere che è venuta a conoscerla sta andando bene e non sono mancati alcuni botta e risposta con Alessandro.

Subito dopo, al centro dello studio è arrivata Daniela e Tina Cipollari ha espresso tutto il suo disappunto nei suoi confronti, affermando che non ha apprezzato quando la scorsa volta la dama ha preso le difese di Armando Incarnato. Lei ha provato a difendersi, ma l’opinionista non ha voluto sentire ragioni affermando che non doveva replicare a quanto dichiarato da lei.

Maria De Filippi ha perso le staffe affermando che quando accusa una persona di aver fatto una determinata cosa o si introduce un determinato argomento, bisognerebbe dare loro la possibilità di replicare senza liquidarlo in questo modo non proprio educato ma lei non ha voluto sentire ragioni mantenendo il suo punto fisso negli studi di Uomini e Donne.