Isola dei Famosi 2022 bollente: arriva il bacio in diretta che spiazza tutti

Atmosfera bollente all’Isola dei Famosi 2022: scatta il bacio in diretta tra Estefania e Roger. La reazione emblematica di Ilary Blasi.

La quinta puntata dell‘Isola dei Famosi 2022 diventa bollente per il bacio in diretta. Il reality show di Ilary Blasi regala le prime emozioni sentimentali al pubblico che, di fronte ai teleschermi, hanno assistito al bacio tra Estefania e Roger. I due modelli che si stanno facendo conoscere dal pubblico italiano con la permanenza in Honduras, dopo essersi avvicinati sin dai primi giorni insieme, nelle scorse ore, hanno fatto scattare il bacio.

In diretta, nel corso della quinta puntata dell’Isola, Roger ha spiazzato tutti baciando davanti alle telecamere, agli altri naufraghi, ad Alvini e ad Ilary Blasi Estefania. Un momento che ha spiazzato sia la Blasi che Nicola Savino che, immortalati dalle telecamere, hanno divertito i telespettatori per le loro espressioni.

Isola dei famosi 2022: il bacio passionale tra Estefania e Roger infiamma il web

Se nella casa del Grande Fratello vip 2021 sono nate diverse coppie come quella di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè reduci da una domenica trascorsa in un posto speciale per la principessa etiope, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni reduci da un romantico viaggio in Turchia, sull’Isola dei Famosi 2022 è nata la prima simpatia tra i naufraghi che ha portato al primo bacio.

Sull’Isola delle coppie, ne sta nascendo una che gli autori non avevano preventivato. Tra Estefania e Roger c’è stata subito simpatia sin dai giorni trascorsi in albergo. Simpatia che sta crescendo sulla spiaggia dell’Isola dove i due modelli si sono lasciati andare ad un bacio.

Il bacio è scattato nel weekend appena trascorso e, durante la quinta puntata dell’Isola, sotto lo sguardo di tutti gli altri concorrenti, Estefania e Roger hanno ripetuto il gesto lasciandosi andare alla passione. In Palapa, infatti, Roger ha baciato Estefania. Un gesto inaspettato che ha spiazzato sia Ilary che Nicola Savino che non hanno nascosto lo stupore come potete vedere dal video qui in basso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SpettacoliNews (@spettacolinews)

Tra Estefania e Roger, nonostante la fame e le varie difficoltà della vita da naufraghi, nascerà l’amore? Sono poche le coppie nate all’Isola dei Famosi. L’ultima è quella di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge che, dopo essersi innamorati sull’Isola, hanno vissuto una storia lontano dalle telecamere che, poi, è finita dopo qualche mese. Come è nato l’amore tra Jeremias e Soleil, nascerà anche quello tra Estefania e Roger? Lo scopriremo nelle prossime settimane.