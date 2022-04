Better Call Saul, le 5 curiosità sulla serie in arrivo ad aprile

A breve arriveranno gli ultimi episodi di Better Call Saul. Ecco le cinque curiosità su questa serie televisiva che sicuramente non conoscevi

Better Call Saul è lo spin-off di Breaking Bad, ambientato negli anni precedenti rispetto all’ambientazione della fortunata serie televisiva che ha visto Bryan Cranston e Aaron Paul protagonisti. Il 18 aprile saranno caricati su Netflix gli episodi della sesta stagione. Salvo sorprese, questa sarà l’ultima stagione e gli autori hanno annunciato diversi colpi di scena. Ma in questo articolo non troverete spoiler, potete stare tranquilli e continuare la vostra lettura.

Il protagonista di questa serie è Jimmy McGill, in arte Saul Goodman, personaggio interpretato dall’attore Bob Odenkirk. Nelle prime cinque stagioni di Better Call Saul abbiamo visto diversi personaggi presenti anche in Breaking Bad. Uno su tutti, Gus Fring, interpretato dall’attore di chiare origini campane Giancarlo Esposito. Cosa succederà all’avvocato McGill nel corso di questa sesta ed ultima stagione?

In attesa di scoprire in quali guai si caccerà Saul Goodman, oggi vogliamo regalare alle nostre lettrici e ai nostri lettori alcune curiosità su una delle produzioni di maggior successo degli ultimi anni. Non è un segreto, infatti, che Netflix avrebbe volentieri finanziato anche la settima stagione ma non sarà così. Ecco le cinque curiosità su Better Call Saul che sicuramente ancora non conoscevi.

Better Call Saul, le 5 curiosità più importanti sullo show

Gli appassionati di Better Call Saul dovranno avere ancora alcuni giorni di pazienza prima di conoscere il finale di questa serie televisiva. In attesa di scoprire cosa è venuto fuori dalla penna di Vince Gilligan, oggi vogliamo svelarti alcune curiosità su questo show. Proprio come abbiamo fatto per altre serie tv in questi giorni.

La durata degli episodi: in un primo momento, gli autori avevano pensato ad uno show completamente diverso, composto da episodi comedy molto brevi, pieni di battute e sketch divertenti con Saul Goodman al centro del racconto. Poi hanno optato per episodi della durata di 40/50 minuti (a volte anche 60) con una storia reale sullo sfondo.