Cachet Isola dei Famosi 2022: svelato quanto guadagnano i naufraghi

Cachet Isola dei Famosi 2022: quanto guadagnano i concorrenti del reality show? Svelati i presunti compensi dei naufraghi.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022? Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui guadagni dei naufraghi che resteranno in Honduras, salvo eliminazione, fino alla prima settimana di giugno. Le cifre non sono ancora ufficiali, ma esattamente come accaduto per i concorrenti del Grande Fratello vip, anche tra i naufraghi dell’Isola ci sono i concorrenti più pagati e quelli che guadagnano un po’ meno.

Chi è, dunque, il concorrente più pagato tra quelli presenti all’Isola dei Famosi 2022? Chi, invece, è il naufrago meno pagato? Andiamo a scoprire tutto.

Cachet Isola dei Famosi 2022: ecco chi guadagna di più tra i naufraghi

Tra i concorrenti più famosi dell’Isola dei Famosi 2022, attualmente presenti in Honduras, quelli più famosi sono sicuramente Ilona Staller, Nicolas Vaporidis, Lory Del Santo che ha già partecipato in passato al reality show, Marco Melandri ma anche Carmen Di Pietro. Tra i naufraghi, secondo quanto riporta il portale MOWMag, i concorrenti che starebbero guadagnando di più in Honduras sarebbero Ilona Staller, Marco Melandri e Lory Del Santo.

Tutti e tre guadagnerebbero 10mila euro a settimana. Clemente Russo, Carmen Di Pietro, I Cugini di Campagna, Antonio Zequila che è stato eliminato nella scorsa puntata durante la quale sono arrivati Edoardo e Guendalina Tavassi, Floriana Secondi e Guendalina Tavassi, invece, porterebbero a casa circa 5mila euro a settimana. Roger ed Estefania, Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Blind, invece, sarebbero quelli che guadagnerebbero di meno.

Si tratta, tuttavia, di cifre non ufficiale e non confermate da Mediaset che non ha svelato i cachet riconosciuti a tutti i concorrenti. Tuttavia, l’unica cosa certa potrebbero essere i guadagni differenti dei concorrenti. Sia al Grande Fratello Vip che all’Isola dei Famosi, in tutte le edizioni, ci sono sempre concorrenti che guadagnano di più e concorrenti che guadagnano di meno.

Per il momento, tuttavia, i cachet dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 non sono ancora ufficiali. Al termine dell’edizione attualmente in onda dell’Isola manca ancora tanto. I cachet saranno confermati nelle prossime settimane? Nel frattempo, l’Isola continua ad appassionare il pubblico con le dinamiche che, in Honduras, diventano sempre più interessanti. Non mancano, infatti, le discussioni e i duri attacchi come quello ricevuto nelle scorse ore da Lory Del Santo.

La Del Santo, dunque, sarà proprio tra le naufraghe più pagate dell’Isola? Lo scopriremo nelle prossime settimane.