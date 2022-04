E’ stata la prima moglie di Claudio Amendola: ecco cosa fa oggi

Claudio Amendola è senza dubbio un attore e personaggio del mondo dello spettacolo molto amato. Forse però non tutti conoscono alcuni dettagli del suo passato, specialmente in ambito amoroso. Sapevate chi è stata la prima moglie? Soprattutto vi ricordate di lei?

Gli anni passano, ma alcune star restano dei miti indiscussi. Stiamo parlando di Claudio Amendola e della moglie che hanno segnato con la loro love story la fine degli anni Novanta. L’attore è sempre stato un volto amato dal pubblico, sia per la sua bravura che per il suo essere “romano innamorato de Roma”. Ad oggi, l’attore ha stravolto la sua vita, ma agli inizi della sua carriera ha rischiato non poco per via di alcune scelte fatte.

Ebbene sì, oggi parliamo di Claudio Amendola, un Attore con la A maiuscola, ma soprattutto un uomo che ha sempre preso di petto la vita. Figlio d’arte, i suoi genitori sono stati doppiatori, appunto Ferruccio Amendola e Rita Savagnone, ma è anche pronipote del regista Mario Amendola. Insomma, una casa fatta di artisti, ma la recitazione è stata da sempre il suo più grande amore.

A proposito di amore, in merito alla sua storia più nota, sappiamo che è sposato dal 2010 con Francesca Neri, nota attrice, con la quale ha avuto il terzo figlio, Rocco. In realtà, precedentemente l’attore è stato legato ad un altro nome illustre, di cui oggi noi vi sveliamo qualche retroscena.

La sua prima moglie è molto conosciuta, anche perché anche lei donna del mondo dello spettacolo.

Claudio Amendola, riconoscete la prima moglie?

Di recente non si può nascondere che si sia parlato molto dell’attore specialmente in relazione ad un dramma confessato in piena diretta. Che Claudio Amendola abbia vissuto una vita ricca di emozioni non lo si può negare, ma anche le sfide non sono state da meno. Così, ad oggi facciamo un altro tuffo nel passato, nel quale non possiamo non ricordare la donna che gli è stata accanto per tanto tempo, e con la quale ha iniziato la sua carriera.

Qualcuno ricorda questo foto? Raffigura Claudio Amendola e una bellissima donna, o meglio ragazza. Ebbene sì, l’attore si è sposato molto giovane, aveva appena vent’anni lui e diciassette lei. Era il lontano 1983, anno del matrimonio e della nascita della prima figlia Alessia, e poi è stato il turno della secondogenita Giulia.

La donna in questione è Marina Grande nota doppiatrice e fedele compagna di Amendola. Hanno iniziato insieme nel mondo dello spettacolo, infatti molte scelte e decisioni le hanno affrontate sostenendosi a vicenda, soprattutto perché sono diventati genitori giovanissimi.

Infatti, secondo le parole dell’attore sappiamo qualcosa di più di come ha vissuto questa fase bella ma difficile, ecco quanto affermato:

“E’ stato bello essere papà così giovane perché loro hanno avuto la fortuna di avere una mamma che, nonostante fosse diciassettenne all’epoca, era già pronta per esserlo. Era presente, ha sopperito a tutte le mie mancanze, la fortuna di avere una madre da una famiglia matriarcale.”

Insomma, si tratta di bellissime parole dedicate all’ex. Il duo è rimasto in ottimi rapporti, anche perché l’affetto dopo tanto tempo non si può dimenticare. L’attore è tornato in tv con una fiction imperdibile, proprio per questo non possiamo perderci aggiornamenti su di lui.

Tra una news e l’altra, fare un salto nel passato permette di conoscere a fondo i beniamini del mondo dello spettacolo, ed è possibile conoscere che anche guerrieri come Amendola hanno vissuto momenti delicati e profondi.